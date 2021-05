Mig miler de persones visiten el Santuari de Canòlich durant la setmana prèvia a la diada

Sant Julià de LòriaEl Santuari de Canòlich ha rebut la visita d'unes 520 persones durant la setmana prèvia a la diada, que se celebrarà aquest dissabte. El comú de Sant Julià de Lòria va decidir aquest any donar continuïtat a la iniciativa d'obrir les portes del Santuari durant una setmana amb la finalitat de facilitar la visita dels feligresos de forma ordenada i poder complir amb les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries. La cònsol menor laurediana, Mireia Codina, ha manifestat que, tot i que gran part de les persones que hi han arribat són d'origen andorrà, també s'ha registrat la visita de ciutadans tant d'Espanya com de França.

Les reserves per assistir a les misses que s'oferiran amb motiu de la diada també estan sent nombroses. De fet, Codina ha assenyalat que per als oficis de les 10 i les 12 hores de dissabte les 98 places disponibles ja estan exhaurides, mentre que per a la missa de les 18 hores de divendres, que s'ha incorporat aquest any com a novetat, encara hi ha places disponibles. En aquest sentit, la cònsol laurediana ha aprofitat per fer una crida a totes aquelles persones que "vulguin venir a compartir una estona al Santuari". Per reservar plaça, és necessari fer-ho a través de whatsapp (325.244) o bé per correu electrònic (cultura@comusantjulia.ad).

De cara als propers anys, el comú de Sant Julià no descarta continuar obrint les portes del Santuari una setmana abans per afavorir així l'arribada de més persones. Codina ha explicat que la pandèmia ha obligat a reinventar-se i, en aquest sentit, la mesura ha estat molt ben acollida tant pel que fa als ciutadans de la vila laurediana com de la resta d'Andorra. "Penso que les coses bones han de continuar i d'entrada no ens plantegem que no sigui així", ha afegit.

Per a la celebració de dissabte, cal recordar que està previst el repartiment de fins a 6.300 pans que mossèn Pepe Chisvert beneirà a les 9 del matí per poder-los començar a repartir a dos quarts de deu. Per evitar aglomeracions, el repartiment es durà a terme en una zona més oberta que la que es feia tradicionalment i hi haurà cues amb separacions per evitar contactes entre persones.