Poesia per fer front a la pandèmia

EncampDesprés de la cancel·lació el 2020 a causa de la Covid-19, aquest any Encamp s'ha tornat a citar amb la poesia. La parròquia ha acollit un acte organitzat pel comú i el ministeri de Cultura amb motiu del Dia mundial de la poesia. A banda del recital de poesia que ha anat a càrrec dels voluntaris per la llengua i alumnes del María Moliner els assistents a l'acte han pogut gaudir d'un espectacle poètic i musical titulat 'Varosha', protagonitzat per la poeta Mireia Calafell i la violoncel·lista Björt Rùnars.

La cònsol major d'Encamp, Laura Mas, ha destacat que l'acte era "molt especial perquè tot i la pandèmia s'ha pogut celebrar, un any més, el Dia de la poesia", una celebració que es va oficialitzar el 1999 per la Unesco, tal com ha recordat Mas, i que Encamp commemora a través de les biblioteques des del 2010. A més, ha celebrat que malgrat les restriccions la sala hagi omplert l'aforament. Al seu torn la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha destacat que els feia "especial il·lusió" celebrar aquest acte que a més "vincula el projecte de llengua com és el voluntariat i els aprenents de català amb la poesia". Així, ha destacat que prenguin part en aquesta celebració voluntaris per la llengua (dels quals actualment hi ha 55 parelles) i els alumnes del col·legi María Moliner que també tenen un projecte lingüístic que actualment compta amb catorze parelles. I no només això sinó que ha subratllat que aquesta participació tingui lloc "a través de la poesia, un gènere que cal cultivar, ja que no sempre és present i ha de tenir els seus espais".

La cita ha començat amb una lectura del poema 'No em despulleu', de Felícia Fuster que ha recitat Mas després del seu parlament. Al seu torn, Riva ha volgut també incloure en la seva al·locució el poema 'Hotel Andorra Park' del recentment desaparegut Joan Margarit. Tot seguit voluntaris i aprenents adults de català han recitat poemes de Josefina Porras i Elena Aranda, que van obtenir el primer premi en el Concurs de poesia Miquel Martí i Pol el 2020, i de Jaume Ten i Bruna Generoso, guanyadors del mateix concurs el 2019. A més, les parelles de joves voluntaris i aprenents de català del col·legi María Moliner han recitat poemes de Nacho Mayo i Selva López, premiats també en la categoria recull de l'any 2019, i d'Albert Ruiz Feijóo, guanyador de la categoria recull l'any passat.

Per cloure l'acte Mireia Calafell ha recitat poemes, acompanyada al violoncel per Björt Rùnars, un recital inspirat en Varosha, una ciutat que va passar de ser destinació turística als seixanta a una ciutat fantasma.