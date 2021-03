Música i poesia sobre una ciutat en decadència

EncampEl comú d'Encamp i el ministeri de Cultura organitzen una nova edició del Dia mundial de la poesia. La celebració es va haver de cancel·lar l'any passat per la Covid-19, però enguany, complint amb el protocol del ministeri de Salut, es podrà dur a terme a la sala de festes del Complex esportiu i sociocultural d'Encamp amb la capacitat reduïda al 40% de les localitats de l'espai.

Per a aquesta vuitena edició, es proposa un format poètic i musical titulat 'Varosha', que protagonitzaran la poeta Mireia Calafell i la violoncel·lista Björt Rùnars. Una de les destinacions turístiques més concorregudes del Mediterrani als anys seixanta, que s'acaba convertint en una ciutat fantasma a causa de la invasió turca del nord de Xipre el 1974, serveix ara d'inspiració per a un recital en què els versos demanen, amb insistència, qui som nosaltres, qui.

Segons Calafell i Rùnars, 'Varosha' representa avui la lògica pròpia d'una manera d'entendre el món com a lloc que pot ser devorat –amb el turisme, amb una guerra– i, al mateix temps, el misteri i la bellesa contradictòria d'un espai que, pel fet de poder ser habitat altra vegada, permet pensar una nova manera de fer, de ser, de dir-nos.

L'acte de commemoració del Dia mundial de la poesia començarà amb una lectura del poema 'No em despulleu', de Felícia Fuster. Continuarà amb la lectura per part de voluntaris i aprenents adults de català de poemes de Josefina Porras i Elena Aranda, que van obtenir el primer premi en el Concurs de poesia Miquel Martí i Pol el 2020, en les categories poema i recull (ex aequo), respectivament, i de Jaume Ten i Bruna Generoso, guanyadors del mateix concurs el 2019, en les categories poema i recull (ex aequo), respectivament.

Les parelles de joves voluntaris i aprenents de català del col·legi María Moliner recitaran poemes de Nacho Mayo i Selva López, que van obtenir un accèssit i el primer premi ex aequo en la categoria recull de l'any 2019, respectivament, i d'Albert Ruiz Feijóo, guanyador ex aequo de la categoria recull l'any 2020.

L'entrada és gratuïta, però cal reservar plaça enviant un missatge a biblioteca@encamp.ad o trucant al 732 704.