Repensar les ciutats des de les persones

Escaldes-EngordanyL'arquitecta i urbanista Carmen Santana ha estat l'encarregada de donar aquest dimarts el tret de sortida al cicle de conferències Transversals, que ha organitzat el comú d'Escaldes-Engordany per reflexionar sobre diferents temàtiques. Sota el títol 'La poesia de la matèria' Santana ha destacat que el gran canvi de paradigma que cal avui en dia "és com fer que les ciutats siguin més amables", que els ciutadans es puguin "reconèixer en elles" i per això ha defensat que cal treballar aquest canvi des de la població. En aquest sentit, l'experta ha posat en relleu que les ciutats "fa temps" que s'haurien d'haver repensat, ja que des de fa anys "són un pur producte de l'especulació immobiliària" i creu que per això s'ha donat "la fugida" de la gent cap a les zones rurals, que també s'han de preservar, ha defensat.

L'arquitecta ha volgut fer un paral·lelisme entre la matèria com a poesia per representar les noves maneres de fer ciutats "de treballar des de la matèria humana", des de la gent, imposant un nou model que es basi més en la reparació que no en la construcció, en la matèria verda, i fent una mirada per "avançar cap a la transició energètica, ecològica i social que es necessita tan urgentment". De fet, ha remarcat que "ara és el moment clau" per fer els canvis necessaris. Així, creu que ha estat positiu que s'hagi "recuperat la consciència oblidada", ja que fins ara hem estat "soldadets i tothom se centrava en qui tenia més" i ara "ens hem adonat dels invisibles, que sense ells les ciutats no funcionen" i que la solidaritat ha depès de les persones. I també creu que és el moment de les dones, ja que es ve d'un món construït pels homes, un "món depredador i pensat des d'un monocervell" i ara cal aquesta mirada femenina. En aquest cas, ha posat com a exemple els projectes urbanístics fets per dones o com les que governen han gestionat la crisi de la Covid. "És un moment meravellós, dur per a moltes persones" però que creu que cal aprofitar.

El cicle continuarà la setmana que ve amb la xerrada del filòsof, esteta i crític d'art Fernando Castro que sota el títol 'Horitzons del biennalisme. [Aproximacions a l'ordre "curatorial" de les coses]' abordarà la situació de l'art en l'actualitat. La cita serà dimarts 12 a les set de la tarda a la sala d'actes del comú d'Escaldes-Engordany.