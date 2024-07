(VÍDEO) | Així és l'experiència d'anar a menjar i veure l'espectacle 'Sublim' a Unnic

Andorra la VellaLa creadora de contingut RegaderaFoodie ha compartit recentment un vídeo a les seves xarxes socials on mostra la seva experiència al casino Unnic. En aquest vídeo, RegaderaFoodie ens ofereix una mirada exclusiva al menú especial que el casino ha dissenyat especialment per combinar-ho amb l'espectacle 'Sublim', disponible fins al quatre d'agost.

El menú ofereix una experiència gastronòmica completa que inclou un entrant a escollir, un plat principal a escollir i unes postres. A més, també hi ha un menú específicament pensat per als infants, assegurant que tota la família pugui gaudir d'aquesta oferta culinària.

Aquesta experiència no es limita només al menjar. El menú especial inclou també l'entrada a l'espectacle "Sublim" del Cirque du Soleil, tot per un preu de 55 euros. Aquesta oferta combina la gastronomia amb l'entreteniment de classe mundial, fent d'aquesta una proposta molt atractiva per als visitants.El vídeo de RegaderaFoodie destaca els plats deliciosos i la qualitat del servei d'Unnic, així com l'emoció de gaudir d'un espectacle tan prestigiós com el del Cirque du Soleil.

La moda com a element principal de Sublim

"Sublim", la desena funció del Cirque du Soleil al país, ha donat el tret de sortida aquest dissabte, introduint noves acrobàcies inèdites i fent referència al sector del comerç i la moda. Durant la presentació, el ministre de Turisme i Comerç va anunciar la renovació del contracte amb la companyia canadenca per un període de quatre anys més.

La moda és el fil conductor d'aquest any, amb un dissenyador d'alta costura europea, la seva artista principal, i els seus acompanyants com a personatges centrals. Mauro Mozzani, que interpreta el dissenyador, descriu la narració com "emotiva". També participa Angelica Bongiovonni, una acròbata de roda cyr que va debutar a Andorra el 2014 amb "Scalada Mater Natura".