Unnic inicia classes de català pels seus treballadors

Andorra la VellaSota la nova direcció de José Fulgencio, qui ha rellevat Ivan Armengod com a director general d'UNNIC, el casino d'Andorra reafirma el seu compromís amb la cultura i la llengua catalana. UNNIC ha anunciat que tots els seus empleats reben ara classes setmanals de català, impartides per formadors del Govern d'Andorra. Segons Infoplay, aquesta iniciativa reflecteix l'interès del casino per promoure l'ús i el desenvolupament del català entre el seu equip de treball, alhora que demostra el seu suport a les polítiques de promoció del català establertes per govern.