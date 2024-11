L'Andorra Economic Forum tanca amb un impacte econòmic superior als 600.000 euros

Andorra la VellaLa segona edició del congrés internacional sobre economia i empresa Andorra Economic Forum (AEF) tanca les portes amb un impacte econòmic directe al país superior als 600.000 euros.

Aquesta nova trobada de les veus líders al sector de l’empresa i l’emprenedoria, organitzada per les empreses andorranes Abast i Racks Labs, ha aplegat gairebé mil assistents al Centre de Congressos d’Andorra la Vella i s’ha estructurat a partir de ponències individuals i quatre panells: economia digital, tecnologia, real estate i negocis digitals.

Es tracta d’un esdeveniment amb un cartell de primer nivell, amb més de 30 ponents, entre els quals destaquen Juan Ramón Rallo, Daniel Lacalle, Iván Espinosa de los Monteros i Rubén Manso. La totalitat de les entrades, amb preus entre els 150 euros i els 3.000 euros, es van esgotar setmanes abans de la celebració de l’esdeveniment, consolidant així aquest congrés com a referència internacional al sud d’Europa en aquest sector.

“Estem molt satisfets d’aquesta segona edició, tant per l’èxit de convocatòria, com per la qualitat de les intervencions i el feedback positiu”, explica Marc Urgell, soci director d’Abast, empresa coorganitzadora de l’esdeveniment.

És una oportunitat pel país per donar-se a conèixer al públic del turisme de congressos. Molts dels assistents visitaven Andorra per primera vegada i ens han traslladat que s’han endut una molt bona impressió del país ” Marg Urgell CEO d'Abast

La gran majoria d’aquests, un 85% aproximadament, s’ha desplaçat des d’Espanya per assistir al congrés, tenint un impacte destacat en les pernoctacions d’aquest cap de setmana al Principat. L’organització estima que la despesa mitjana de l’assistent ha estat superior als 600 euros, incloent-hi únicament l’entrada, l’allotjament i la restauració i deixant fora del càlcul la despesa en oci, compres o altres activitats al marge del congrés.

Qui ho ha fet possible?

La celebració ha estat possible gràcies a patrocinadors nacionals i internacionals, a més de les empreses organitzadores andorranes, Abast i Racks Labs. En aquest sentit, destaca la implicació de Morabanc com a main sponsor, així com els patrocinadors Paulson AM, Inversiva, Lucas Fox i els col·laboradors Grandvalira, Hotmart, Black Hat i Universidad de las Hespérides.

La segona edició es tanca amb un balanç molt positiu i amb la mirada posada en seguir creixent com a esdeveniment. En comparació amb l’any passat, s’han duplicat els dies de celebració, s’ha ampliat un 50% el total de ponents i l’entrada més econòmica s’ha elevat de 39 euros a 150 euros. A més, s’han incorporat noves tipologies d’entrades, com la Gold i la Diamond, amb esdeveniments extra en el marc del congrés i s’ha comptat amb una aplicació pròpia per fomentar el networking dels assistents.