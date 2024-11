Urgell reivindica l'èxit de l'Andorra Economic Forum: "Hem fet soldout absolut i la gent està gaudint molt"

Andorra la VellaL'Andorra Economic Forum ha tornat aquest 2024 amb una segona edició carregada de contingut i amb un gran èxit de convocatòria. El Centre de Congressos d'Andorra la Vella ha estat l'escenari d'una trobada que ha reunit experts, empresaris i joves emprenedors per reflexionar sobre els reptes i les oportunitats de l'economia global. La inauguració de l'esdeveniment va comptar amb la presència de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, qui va anunciar que el PIB d'Andorra ha crescut un 2,4% aquest 2023, superant les previsions.

Marc Urgell, CEO d'Abast i un dels principals impulsors de l'esdeveniment, ha destacat l'èxit de la jornada: "A nivell de la inauguració hem estat molt bé amb el cònsol, hem fet soldout absolut, la gent està gaudint molt", va afirmar, afegint que l'interès per l'Andorra Economic Forum creix cada any, tant a nivell nacional com internacional. L'esdeveniment va omplir les sales del Centre de Congressos, fins al punt que alguns assistents van haver de quedar-se drets per la manca d'espai.

Entre els ponents destacats d'aquesta edició es van trobar figures internacionals com l'economista Daniel Lacalle, que va criticar durament la gestió dels bancs centrals i les polítiques monetàries. També va generar expectació la intervenció de Marcos Vázquez, creador del projecte Fitness Revolucionario, qui va parlar sobre salut i benestar, així com la participació d'Oriol de Pablo, CEO de VICIO, que va compartir la seva experiència emprenedora en el sector de les hamburgueses.

A l'esdeveniment també es va comptar amb figures de rellevància com Alfonso Gómez, CEO de BBVA Suïssa, i Pablo Gil, economista i divulgador financer, que va analitzar les tendències del mercat financer global. També es va poder gaudir de les perspectives polítiques de Juan Ramón Rallo i la visió innovadora d'Eneko Knörr, reconegut business angel i inversor en startups.

El fòrum va destacar per la seva capacitat d'atraure experts de diverses disciplines i per la qualitat de les seves ponències, consolidant-se com un dels esdeveniments econòmics més importants a nivell internacional. La ministra Marsol va subratllar la importància de continuar apostant per l'economia digital i la innovació per garantir el futur econòmic d'Andorra, una aposta que es va veure reflectida en les intervencions dels ponents i en les discussions generades entre els assistents.

Amb un ple absolut i un gran interès pel futur econòmic del país, l'Andorra Economic Forum es reafirma com una plataforma clau per a la reflexió i l'intercanvi d'idees en un món econòmic en constant canvi.