Andorra la Vella posa en marxa una oficina per "acompanyar" el comerç

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella posa en marxa l'oficina d'atenció al comerç, un espai amb el qual es vol que "el comerciant se senti acompanyat" i pugui fer arribar els seus neguits i suggeriments, tal com ha explicat la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol. En aquest espai hi haurà un dinamitzador comercial que el comú ha contractat i a través del qual també es vol fer arribar propostes al sector comercial. La primera de les accions, tal com ha explicat Marsol, serà que la wifi de la zona de Riberaygua i travesseres serà gratuïta, com la de l'avinguda Meritxell. A més, la col·laboració publicoprivada també es plasmarà en la festa que es farà el cap de setmana del 12 i 13 de juny per inaugurar el carrer Callaueta.

Marsol ha destacat que Andorra la Vella “és una parròquia eminentment comercial” i que el sector està “patint”, amb la qual cosa des del comú es vol “estar al seu costat” per tal de tirar endavant iniciatives que l’ajudin. Des de fa poc la corporació compta amb el dinamitzador comercial que ara ocuparà la nova oficina. En aquest punt s’espera que els comerciants puguin fer arribar “suggeriments i aportacions” però des del comú també es vol ser “proactiu” i proposar “idees, innovacions, cursets” i “no només de manera individual sinó també a través de les associacions” de comerciants. “La idea és que sigui un espai on el comerciant se senti acompanyat i puguem parlar una mica de tot”, ha declarat la cònsol major, que ha volgut recordar que el d’Andorra la Vella ha estat “l’únic comú” que va rebaixar directament els impostos a tots els comerciants i hotelers de la parròquia, i ha afegit que hi continuaran col·laborant tenint en compte que es vol que “la parròquia tiri endavant”.

Al seu torn, la consellera de Desenvolupament Estratègic i Comercial, i Projectes Participatius, Meritxell López, ha posat en relleu que aquesta oficina “ha sorgit de la voluntat d’estar al costat dels comerciants i d’estar al peu del carrer”. En aquest sentit, ha subratllat que el sector “té ganes” que es doni un impuls i, en aquest sentit, ha reivindicat l’experiència del dinamitzador, que ja va treballar a en accions similars a Vivand. La consellera ha destacat que es vol que hi hagi “un 'feed-back'” i que comú i comerciants puguin “treballar plegats” tirant endavant propostes de col·laboració com la que es veurà el cap de setmana del 12 i 13 de juny, quan s’inaugurarà el carrer Callaueta. Es farà una festa amb un programa consensuat i en el qual hi haurà activitats per a totes les edats.

I precisament sobre les propostes que poden sorgir a partir d’ara per dinamitzar el comerç, Marsol ha destacat que la primera serà una “xarxa de wifi gratuïta” a la zona de Riberaygua i travesseres. D’aquesta manera, el comú pagarà “cada mes a Andorra Telecom un import” perquè “els turistes es puguin connectar gratuïtament”. La cònsol major ha explicat que aquesta va ser una acció que durant la pandèmia es va tractar amb els comerciants i que aquest tipus de col·laboracions publicoprivades és la línia en la qual es vol treballar.