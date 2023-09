L'Andorra Economic Forum esgota les entrades

Andorra la VellaLa primera edició de l'Andorra Economic Forum (AEF) ha penjat el cartell d’entrades esgotades a més de dues setmanes de la celebració, el dissabte 30 de setembre. La totalitat d’entrades s’ha venut en pocs dies i s’esperen 900 assistents al Centre de congressos d’Andorra la Vella, l’aforament màxim del recinte, segons indiquen els organitzadors.

Aquesta trobada internacional, una iniciativa privada organitzada pel despatx andorrà Abast i per la consultoria Racks Labs, comptarà amb quatre taules rodones (emprenedoria, innovació i 'blockchain', joves i economia) i amb tres ponències individuals a càrrec de Maria Blanco, Pablo Gil i Daniel Lacalle. A més, estarà moderat per la periodista econòmica Marta Isern, que tractarà amb els ponents diversos aspectes sobre l’actualitat i l’economia, l’emprenedoria i els negocis.

"Quan vam plantejar aquest esdeveniment, sabíem que tindria una bona acollida, perquè encara no existia una trobada econòmica d’aquest nivell al país", explica el soci director del despatx Abast, Marc Urgell. “Això sí, ens ha sorprès la velocitat amb la qual hem assolit el 'sold out', i oferirem als assistents una experiència a l’alçada de les seves expectatives”, afegeix.

Els organitzadors destaquen que aquest esdeveniment "no només ha estat recolzat per l’interès dels assistents, sinó també dels patrocinadors, tant locals com internacionals, que han volgut contribuir a portar a Andorra un esdeveniment d’alt valor afegit". Així, l’Andorra Economic Fòrum AEF compta amb Andbank com a patrocinador principal i amb Pyrénées, Paulson AM, Engel & Völkers i Black Hat com a patrocinadors.