Creand, Grandvalira i Caldea s'uneixen per impulsar projectes

Andorra la VellaDivendres passat un total de 40 col·laboradors i col·laboradores de Creand, Grandvalira i Caldea van celebrar una jornada de tipus hackató (experiència col·lectiva per crear un projecte) que va servir per crear sinergies entre totes les tres entitats. L’entitat financera que té participació a Caldea i Grandvalira, va promoure aquest esdeveniment, que va organitzar un equip format per les tres companyies.

La hackató va comptar amb la presència dels càrrecs intermedis de les tres marques, els quals van participar en dinàmiques de design thinking que tenien objectius d’extreure una pluja d’idees de col·laboracions entre les tres entitats, per optimitzar recursos i fer créixer les sinergies que ja existeixen i d’altres, noves. Aquestes idees van concórrer a una mena de concurs, en el que un Comitè format per representants de les tres entitats va votar les millors iniciatives. El següent pas que es marquen les tres entitats serà fer realitat la millor iniciativa, amb l’ajuda de l’equip guanyador i un grup de treball creat per l’ocasió.

Per la seva banda, el director d’Innovació i Transformació Digital de Creand Crèdit Andorrà, Santiago de Larrea, ha explicat que “el resultat de la jornada ha estat molt satisfactori. És la primera vegada que reunim les tres empreses per dur a terme una sessió de cocreació tan intensiva i la resposta de tots els assistents ha estat excepcional.”

Des de Grandvalira, Irene Gómez, responsable de Desenvolupament de Negoci i Innovació, ha comentat que “aquesta jornada conjunta ha estat el primer pas d’èxit en la col·laboració entre els equips d’innovació de les tres empreses. Gràcies a la iniciativa de Creand estem convençuts que podrem crear sinergies en els àmbits que ens uneixen, com l’estima per Andorra, el talent andorrà i la societat que impactem amb els serveis de les tres empreses.”

Finalment, Patricia Garcia, directora de Marketing i Vendes de Caldea ha destacat que “la innovació ha estat sempre en l’ADN de Caldea, que ja als anys 90 va introduir al mercat una fórmula molt disruptiva de gaudir de les aigües termals, i aquestes sessions d’innovació conjunta, que reuneixen el talent de marques amb el mateix esperit obert i creatiu, són fonamentals per ser més competitives i generar un impacte positiu a la societat” La jornada molt intensa, va acabar amb un ambient festiu, on tots els assistents van quedar satisfets per la participació fructífera que es va aconseguir.