Concòrdia i PS recorden que el referèndum de l'acord no serà sobre el treball de Govern

Andorra la VellaPere Baró, president del partit socialdemòcrata, assegura que el referèndum sobre l'acord d'associació "no ha de ser un plebiscit al Govern de Demòcrates". Segons informa RTVA, Cerni Escalé, president de Concòrdia, diu que amb l'acord "ens hi juguem massa com a país" i que s'ha de votar sobre el text. Des de l'oposició insisteixen que existeix el risc que molts votants decideixin en funció d'elements que no tenen a veure amb la relació d'Andorra amb la Unió Europea.