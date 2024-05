Immobiliaris espanyols contra el projecte de llei d'habitatge de Govern

Andorra la VellaExperts espanyols que van participar en el congrés sobre l'habitatge a Andorra, organitzat per l'Associació de Propietaris i l'Associació de Gestors Immobiliaris van mostrar-se crítics amb les mesures que ha presentat Govern. Respecte al recent pla de xoc presentat per l'executiu, que pretén posar al mercat uns 1.500 habitatges de lloguer a preu assequible en un termini de tres anys, els experts consideren que la via que hauria d'agafar més força és la concertació publicoprivada. Demanen que des del sector públic es doni facilitats als privats per tal que s'interessin en la construcció d'habitatges de lloguer .

La manca d'habitatge a preu assequible és una problemàtica que també és ben present en països de l'entorn com Espanya. De fet, la llei d'habitatge que previsiblement s'aprovarà properament al Parlament espanyol no convenç els experts en la matèria, que demanen més habitatge social i menys limitació de preus. Alerten que, a efectes pràctics, les pròrrogues forçoses dels contractes generen encara més tensió en el mercat.

També alerten que la llei és "altament proteccionista" amb els inquilins i que el text s'oblida en part dels propietaris. I inclouen les crítiques envers la incorporació obligatòria dels pisos buits al mercat de compra o de lloguer prevista per l'executiu. Com s'ha esmentat, la solució del problema, segons experts espanyols, passa per apostar per la col·laboració publicoprivada duent a terme projectes immobiliaris de manera conjunta, Apostar per mesures fortament intervencionistes, per tant, és un dels fets que agreuja la por dels privats i frena la inversió.