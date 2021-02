L'antic Punt de Trobada preveu obrir la planta baixa a l'estiu

Sant Julià de LòriaLa planta baixa del nou centre comercial ubicat a l'antic Punt de Trobada es preveu que estigui oberta al públic de cara a l'estiu. Des del grup Pyrénées han informat que en aquest espai s'hi ubicarà un Carrefour i un McDonald's. Un dels objectius de l'obra és "anar treballant per fases per poder anar fent obertures parcials", ha indicat la responsable dels treballs i enginyera de l'empresa Enginesa, Laura Nou. En aquests moments s'està procedint a l'enderroc de la planta baixa, primera i segona, que es preveu que estiguin enllestits en un mes.

Nou ha remarcat que primer de tot "hem de fer nostre aquest edifici", i per aquest motiu, en paral·lel amb l'obra també s'està analitzant en quin estat està la fonamentació i l'estructura "per veure quines actuacions s'haurien de fer a més a més de la mateixa reforma". Tot i així, Nou ha comentat que, de moment, estan veient bé aquesta infraestructura de fa trenta anys. Pel que fa als terminis, l'enginyera s'ha mostrat molt prudent, i ha indicat que aniran condicionats als resultats que surtin d'aquest estudi previ de l'estructura i que s'haurà "de lligar amb els usos comercials" que el grup Pyrénées li vol donar. De fet, ha confessat que l'ideal seria fer primer el projecte ben detallat i després l'obra, "però no ens ho podem permetre perquè hi ha molta gent que treballa aquí" i per aquest motiu s'ha decidit fer una obertura per fases.

A falta d'acabar de definir el projecte, des del grup sí que han avançat que es vol ampliar la superfície comercial i les places d'aparcament. Més concretament, l'objectiu és optimitzar bé els espais de les set plantes de l'edifici. Aquestes modificacions afecten els nuclis d'escala, ascensors o sortides d'emergència i "són aquests petits condicionants que modifiquen en certa manera el termini d'obertura", ha manifestat Nou.

En la mateixa línia, l'enginyer de l'obra, Xavi Espàrrach, ha remarcat que fins que no es tingui l'estudi no es podrà començar a construir tot el que es vol fer al centre comercial. De fet, ha comentat que s'ha de lligar el que permeti l'estructura amb el que vol el grup. Quant a l'edifici, Espàrrach sí que ha avançat que serà una infraestructura lligada a l'eficiència energètica. "Es volen posar plaques solars aprofitant la coberta de dalt", ha indicat, afegint que a nivell de climatització es treballarà tot amb recuperació d'energia. "Intentarem recuperar tota l'energia que puguem" tant per la producció de fred i calor, ha dit.

D'altra banda, fonts del grup Pyrénées confirmen que el nou centre comercial requerirà més de 500 llocs de treball. En aquests moments, 300 extreballadors del Punt de Trobada s'han posat en contacte amb el grup, els quals tindran prioritat a l'hora d'obtenir la feina. De fet, una vintena ja s'han reincorporat al grup en temes de logística i administració i a mesura que es vagi avançant, es preveu anar-ne incorporant més. Pel que fa al nou centre comercial, hi haurà tant operadors nacionals com internacionals, i a banda de botigues també hi haurà locals de restauració i de serveis, siguin de lleure o d'estètica. Finalment, pel que fa al nou nom del centre, des del grup informen que encara no està definit.