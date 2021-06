El paper clau de FEDA i Andorra Telecom en la recuperació econòmica

Andorra la VellaEl Fons Monetari Internacional requereix al Govern que incrementi la inversió pública en àmbits com el transport, els sistemes escolars i les infraestructures ecològiques mitjançant energies renovables i adaptant les pistes d'esquí al canvi climàtic. El ministre de Finances, Èric Jover, ha recollit el guant de l'organisme internacional i ha fet entrar en aquesta equació les dues parapúbliques que més facturen del país, FEDA i Andorra Telecom, perquè “mantinguin l'elevat ritme d'inversions”.

El Govern i el Fons Monetari Internacional (FMI) han ofert aquest divendres la primera roda de premsa conjunta per fer públiques les conclusions de la primera avaluació sobre la situació econòmica i financera d'Andorra, després d'esdevenir el 190è membre de l'organisme, l'octubre del 2020.

Un dels requeriments de l'organisme internacional fa referència a la necessitat d'incrementar la inversió pública. Jover ha defensat que el posicionament de l'FMI "és clar i raonable", ja que "com més inversió pugui desenvolupar l'Estat més feina està generant en la nostra economia", així com "més llocs de treball" que, en definitiva, contribueixen a una recuperació econòmica més ràpida.

El titular de Finances ha afegit que més enllà del pressupost del Govern, la inversió pública també es desenvolupa a través de FEDA i Andorra Telecom, que compten amb uns "pressupostos d'inversió importants". És per això que "el missatge que hem passat és que s'ha de mantenir l'elevat ritme d'inversions" perquè el rol de les companyies, segons Jover, "és mantenir un flux econòmic important dins l'economia del país".

Des de l'organisme internacional es calcula una contracció del PIB de l'11,8% el 2020, és a dir, una xifra "lleugerament" més favorable del 12% que es calculava des d'Andorra. I de cara al 2021 les previsions és que hi pugui haver una recuperació d'aquest producte interior brut xifrada en el 5,8%.

Així, perquè aquestes previsions encaixin amb la realitat, i en allò que refereix a Andorra Telecom, es preveuen imprescindibles les contribucions de la teleoperadora en el procés de digitalització del país i en les iniciatives vinculades a la recerca i la innovació, juntament amb el Niu -la incubadora d'start-ups de la companyia- i el manteniment i la millora de les infraestructures.

Pel què fa a FEDA, i tal com l'ara.ad va publicar el cap de setmana passat, hi ha tres projectes nacionals que s'alineen amb les recomanacions de l'FMI i el missatge transmès per Jover. El parc fotovoltaic de Grau Roig, que té la dimensió d'un camp de futbol, ja està en fase d'execució. Per tant, podria estar en funcionament l'any vinent, segons càlculs de la companyia. La xarxa de calor d'Andorra la Vella es troba en funcionament fins al Centre esportiu dels Serradells i ara s'està actuant des d'aquest punt fins a l'Estadi Nacional. La idea és que aquest estiu es treballi entre l'Estadi Nacional i el Lycée Comte de Foix i després en tota la zona de Prat de la Creu. I el parc eòlic del pic de Maià, que començarà a veure la llum d'aquí un any.