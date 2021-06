Els tres projectes nacionals de FEDA

Sant Julià de LòriaEl director general de FEDA, Albert Moles, ha repassat aquesta setmana, durant la presentació d'un acte a Sant Julià, els projectes actuals amb els quals treballa la companyia elèctrica. Quant al parc eòlic del pic del Maià, cal recordar que fa uns vuit mesos es va instal·lar un màstil per mesurar el potencial d'aquesta zona "i el que volem és tenir dades d'un any i mig per dimensionar i decidir què fem exactament i com". Una vegada aquest pas estigui fet, ha dit, s'obrirà tot el procés de permisos i integració al medi, per posteriorment iniciar una construcció que es preveu "relativament ràpida" (poc més d'un any).

Un altre projecte és el parc fotovoltaic de Grau Roig, que té una dimensió d'un camp de futbol "i ja està en fase d'execució". Per tant, "la idea és avançar molt ràpidament", per la qual cosa l'any vinent podrà estar ja en funcionament.

Quant a la xarxa de calor d'Andorra la Vella, ha recordat que ja es troba en funcionament fins al Centre esportiu dels Serradells, i ara s'està actuant des d'aquest punt fins a l'Estadi Nacional. La idea és que aquest estiu es treballi entre l'Estadi Nacional i el Lycée Comte de Foix i després treballar en tota la zona de Prat de la Creu. "Aquest any acabarem la part del Lycée i entre aquest i el vinent pujarem per Prat de la Creu, i amb això haurem desplegat el 80-90% de la xarxa prevista" a la capital.