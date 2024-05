El preu de l'habitatge, un 50% més car que el 2019

Andorra la VellaEl portal espanyol Idealista ha fet públic que el preu mitjà de l'habitatge en venda a Andorra se situava al gener en 4.582 euros/m², un 14,4% més car que en el mateix mes de 2023 (4.005 euros), marcant màxims històrics. El preu gairebé ha augmentat un 50% des de 2019, amb l'esclat de la pandèmia del coronavirus. Concretament, al gener de 2019 el preu mitjà de l'habitatge a Andorra era de 3.112 euros/m². És a dir, fins a gener de 2024 s'ha produït una pujada d'un 47,2%. En l'últim any, l'increment mitjà a les set parròquies ha estat d'un 14,4%.

A Escaldes, el preu mitjà de l'habitatge ha escalat fins als 5.689 euros/m². Aquest salt representa no sols una pujada en l'últim any d'un 20,1%, sinó que també destaca per ser la zona amb el major increment acumulat des de 2019, amb un 52,6%. El preu més baix correspon a Sant Julià de Lòria amb 3.694 euros el metre quadrat.

[caption id="attachment_156513" align="alignnone" width="939"] Taula de l'evolució dels preus de l'habitatge a Andorra.[/caption]