El sector immobiliari exigeix l'esmena de la totalitat a la llei òmnibus

Andorra la VellaUn conjunt d’associacions format per AGREDA, ADELCA, FIABCI, AGIA, ATMCA, ANIM, ACODA, APBI i AEAT han expressat aquest dimecres a través d’un comunicat el seu total desacord amb relació a la llei òmnibus.

De fet, el conjunt d’associacions i col·lectius considera que aquesta llei, en la seva forma actual, no pot tirar endavant i demana a tots els grups parlamentaris que facin una esmena a la totalitat pel greuge que pot provocar al nostre sector, abocant-nos a una crisi que incidirà, especialment en el poder adquisitiu de les nostres famílies, agreujant la problemàtica de l’habitatge de lloguer entre altres.

Què reclamen els immobiliaris?

Reclamen, doncs, un procés de diàleg obert i transparent que tingui en compte les necessitats reals del mercat i les conseqüències per a les famílies i empreses afectades. Segons expressen a través del comunicat, els canvis legislatius han de ser fruit d’un procés de diàleg, fonamentats en dades objectives, i amb l’objectiu de promoure un creixement sostenible i equilibrat.

En aquest sentit, el conjunt d’associacions, assegura que la nova proposta de llei que s’ha presentat recentment genera una gran preocupació en diversos sectors, especialment en el sector empresarial, immobiliari, ja que, lluny de resoldre els problemes existents, pot agreujar-los.

En primer lloc, el conjunt d’associacions apunta que la proposta vulnera la llibertat d’empresa, ja que, segons consideren, planteja la impossibilitat de realitzar la pròpia activitat, de forma sobrevinguda, parcial o total d’alguns negocis, sense dret a indemnització. “Aquest tipus de mesures interfereixen greument en la viabilitat dels negocis i estableixen un precedent perillós que genera inseguretat jurídica.

Això afecta directament els empresaris i propietaris, que es veuen penalitzats per regulacions que no resolen la problemàtica de l’habitatge, sinó que en molts casos, la perpetuen” assenyala, el text. A més, des del comunicat també es denuncia que aquesta proposta de llei provoca una reducció de l’oferta d’habitatge al mercat, tot provocant que augmenti la pressió sobre els preus i que s’agreugi l’escassetat d’habitatge assequible.

És important recordar que mesures similars ja s’han aplicat en altres entorns i han generat un efecte contrari al buscat, amb una reducció de l’oferta d’habitatge i un increment de la inseguretat en el mercat ” Comunicat Immobiliaris

“Aquesta situació posa en risc el futur de més de 4.000 famílies treballadores que depenen directament dels sectors afectats, creant una situació insostenible a llarg termini” apunten les associacions, qui consideren que un altre punt preocupant és que la normativa no està argumentada amb dades clares ni estudis que permetin valorar l’eficàcia de les mesures proposades i les seves conseqüències.

El text conclou indicant que, des de les empreses que representen totes aquestes associacions, es creu fermament que la solució passa per incentivar, i no per penalitzar. “Apostem per polítiques que promoguin el desenvolupament de noves oportunitats en lloc de castigar als sectors productius.

Proposem treballar conjuntament amb el govern i els sectors implicats per trobar mesures més eficients i equilibrades, que permetin abordar la problemàtica de l’accés a l’habitatge sense comprometre l’estabilitat econòmica i social” finalitza, el comunicat.