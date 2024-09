Concòrdia critica la falta d'ambició de la Llei Òmnibus

Andorra la VellaEl líder de l'oposició, Cerni Escalé, ha fet declaracions a RTVA sobre la Llei Òmnibus. Tot i reconèixer que la llei és un avanç en la gestió de l'habitatge, la inversió estrangera, el turisme i la immigració, Escalé ha expressat la seva decepció per la manca d'ambició de la proposta.

"La Llei Òmnibus és una passa en la bona direcció", ha afirmat Escalé, qui ha insistit que el seu partit ha defensat durant molt de temps la necessitat d'incorporar els pisos buits al mercat de lloguer, de limitar la inversió estrangera i de controlar el creixement demogràfic d'Andorra. "Són aspectes importants per a nosaltres", ha remarcat. No obstant això, el líder de Concòrdia considera que les mesures són insuficients i no aborden amb la profunditat necessària els problemes estructurals del país.

"Una llei que no hauria d'haver existit mai"

Escalé ha subratllat que li hauria agradat veure "un pas molt més ambiciós" i ha lamentat que aquestes reformes arribin tard i de manera precipitada. "No calia arribar a aquesta situació", ha dit, referint-se a la complexitat de les problemàtiques d'habitatge i creixement. Segons el líder opositor, el Govern hauria pogut implementar aquestes mesures de forma gradual i ordenada en lloc de concentrar-les en una sola llei d'urgència.

Per Concòrdia un pas en la bona direcció

El líder de Concòrdia també ha criticat l'enfocament del Govern respecte a la gestió dels pisos buits. Tot i compartir la finalitat de posar-los al mercat, ha qüestionat si les eines plantejades són les adequades per garantir que els propietaris col·laborin activament. "Això s’hauria d’haver fet amb temps i moderadament", ha argumentat, subratllant la necessitat d’una estratègia de més llarg abast.

Pel que fa a les altres mesures de la Llei Òmnibus, com la limitació de la inversió estrangera i la regulació dels apartaments turístics, Escalé ha afirmat que, tot i ser necessàries, arriben massa tard i de manera acumulada, cosa que pot fer-les més difícils de digerir per a la societat andorrana.

Amb aquestes crítiques, Escalé ha deixat clar que Concòrdia seguirà pressionant per una reforma més profunda i progressiva, tot i que ha valorat que la llei del Govern representa un punt de partida que caldrà millorar en el futur proper.