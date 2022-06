Aleix Espargaró inaugura el Ginza 41, el seu quart restaurant a Andorra

Escaldes-EngordanyLa faceta d'empresari del pilot de Moto GP resident al país, Aleix Espargaró, segueix creixent i avui ha inaugurat el seu quart restaurant a Andorra. "Estic molt content perquè avui presentem aquest nou Ginza 41, que se suma ja a l'altre restaurant japonès que tenim i als dos italians" ha dit el pilot des de l'interior del local. Espargaró que va ser un dels primers pilots de l'actual graella en canviar la residència al Principat, ho té clar que "no tenia cap tipus de sentit créixer empresarialment fora d'Andorra, perquè sé que la meva vida i de la meva família continuarà aquí un cop em retiri. Tant la meva dona com els meus fills estan molt a gust vivint aquí".

Quant al que podran trobar en el nou Ginza 41, el pilot ha explicat que "hi haurà una cuina de molta qualitat, com en els altres restaurants. Tenim la sort de comptar amb un xef molt bo. Volíem fer una cosa més cool amb més glamour i crec que ho hem aconseguit". No obstant això, ha afegit que "els clients veuran un local molt maco, on a més a més comptarem amb cocteleria i una experiència amb els vins, que no ho teníem en l'altre. M'agradaria que es convertís en un punt de referència on poder anar tot caminant, amb la parella o amb els amics".

Espargaró va inaugurar el seu primer restaurant ara fa 6 anys i escaig, quan va aconseguir el traspàs del primer Ginza 41 i des d'aquí ha anat creixent. "Per mi és molt important, perquè ja no tinc 20 anys, ja són 33, i he de començar a pensar en el meu futur". El pilot ha explicat que "he invertit aquí perquè estic molt a gust aquí i la veritat que els negocis que tenim han tingut molt bona rebuda. El primer japonès, el 70% és clientela del país i això és realment molt bo". Aquest nou restaurant li arriba en el millor moment esportiu de la seva carrera, doncs Espargaró va segon en el Mundial de MotoGP.