La futbolista Tere Morató tindrà un cromo

Andorra la VellaEl creixement del futbol femení en els darrers dos anys és meteòric. Omplir el Camp Nou (dues vegades), Wembley durant l'Eurocopa Femenina, grans audiències per televisió... i ara la cirereta al pastís. La Lliga F i Panini, l'empresa que més cromos ven arreu del món, han anunciat un acord per tal que la primera divisió de futbol espanyol tingui la seva pròpia col·lecció. Això que fa cinc anys semblava impossible, serà una realitat i, si res no canvia, l'andorrana Tere Morató, a les files del Villarreal formarà part d'aquesta nova fita històrica per al futfem.