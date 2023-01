L'exjugador del MoraBanc Andorra, Babatunde, s'estampa ebri la nit de Cap d'Any

ManresaL'exjugador del MoraBanc Andorra, Babatunde Olumuyiwa , va patir un accident la nit de Cap d'Any a Manresa. El jugador, que actualment juga a l'equip de la capital del Bages, va donar positiu en el control dalcoholèmia. Des del club ja han anunciat que prendran mesures disciplinàries per la seva actuació. Per la seva part, el pivot, en un comunicat emès aquesta tarda a les xarxes ha reconegut el seu error i ha anunciat que acceptarà qualsevol de les sancions que li imposi el club. Hi ha l'agreujant que, el basquetbolista, s'està recuperant actualment d'una lesió.