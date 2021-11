Per què les carbasses ajuden més que les pastanagues a tenir millor visió?

Les carbasses comparteixen color amb les pastanagues, però els beneficis que aporten a l’organisme les unes i les altres canvien. El color taronja és un dels indicadors dels betacarotens que contenen, que es transformen en vitamina A, que juga un paper cabdal en el creixement i desenvolupament i manteniment del sistema immunitari i també per a la bona visió.

Ara bé, les carbasses en contenen en menys quantitat, concretament en cada 100 grams n'hi ha 34 micrograms, mentre que en les pastanagues la proporció de betacarotens és de 1.346 micrograms, segons xifres de la Base de Dades de Composició dels Aliments. Però, per contra, se n’absorbeix en més proporció, de manera que si la tradició ha assegurat que les pastanagues són les aliades de la bona visió, la realitat és que hi juguen un paper més important les carbasses.

Altres propietats de les carbasses destacables són el potassi (304 mg), que ajuda a "mantenir uns bons nivells de tensió arterial i venosa i, per tant, a reduir el risc cardiovascular", com afirma la nutricionista Anna Costa.

A l'hora de menjar-les, és recomanable que es coguin bé perquè així seran més digeribles. "La cocció ajuda a estovar-ne la fibra, a trencar cèl·lules vegetals i a treure'n fora i fer més biodisponible el contingut en betacarotè", diu Costa, que afegeix que d'entre totes les coccions és preferible optar per l'ofegat, el vapor i el forn (com a escalivada) en comptes del bullit. "I menjar-la amb aliments greixosos, com oli d'oliva verge extra, pipes, oli de coco, ous, entre d'altres", conclou.

