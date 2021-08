'Clafoutis' de cireres, amb Jordi Roca

El pastisser Jordi Roca, del Celler de Can Roca, explica com es prepara a casa un pastís amb cireres, que es pot menjar acompanyat de melmelades de la mateixa fruita i amb nata muntada.

Els germans Roca han inaugurat aquest estiu un nou restaurant, de nom Normal, al centre de la ciutat de Girona, situat concretament a la plaça de l'Oli, número 1. Al Normal destaquen xup-xups, platillos, guisats, escabetxos, plats de menuts, d’aus... Tot per reivindicar la cuina catalana, com també els vins del territori, especialment de l’Empordà. La família Roca també regenta el restaurant Mas Marroch i l’hotel Casa Cacao, als baixos del qual hi ha l’obrador de xocolata de Jordi Roca. A Casa Cacao l’especialitat és la xocolata d’origen, que el pastisser proposa de tastar en diferents elaboracions, especialment en bombons i en rajola.

Ingredients

4 ous

160 g de sucre

60 g de farina d’ametlla

40 g de farina fluixa

200 ml de llet

250 g de cirera tallada

Vainilla (opcional)

Mantega

PER ACOMPANYAR EL 'CLAFOUTIS' (OPCIONAL)

Nata muntada

Sucre i vainilla

Melmelada de cireres

Cireres i maduixes fresques

Fruites del bosc variades

Elaboració

Bateu en un bol els ous juntament amb el sucre i la llet. Tamiseu les farines d’ametlla i la fluixa, i tireu-les al bol. Podeu afegir-hi vainilla. Encamiseu el motllo que vulgueu fer servir (és a dir, poseu farina a la base i a les parets perquè no s’hi enganxi la preparació) i aboqueu-hi la preparació. Al damunt poseu-hi les cireres, prèviament tallades i sense pinyol. Coeu-ho al forn, preescalfat, a 180 graus durant trenta minuts. Per acabar, podeu acompanyar el clafoutis de nata muntada amb una mica de sucre i vainilla, una mica de melmelada de cireres i més cireres fresques.

Bon profit!