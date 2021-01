L'escudella, als restaurants

Andorra la VellaSant Antoni és dia festiu a la Massana ja que se celebra la festivitat del patró de la parròquia. Enguany, arran de les mesures per evitar la propagació del coronavirus, tant el comú com la Confraria d’Escudellaires de la Massana han decidit anular l’escudellada popular. Però hi ha alternatives per degustar el tradicional plat.

“L’escudellada de Sant Antoni és la festivitat més arrelada de la Massana, ja que celebrem el patró de la parròquia. La base d’aquesta festa, a més de la tradició, és la participació ciutadana, no només perquè és un punt de trobada sinó també perquè l’escudella l’elaboren la Confraria d’Escudellaires de la Massana, amb el suport d’un grup de voluntaris. Per això, enguany no podrem celebrar-la, per seguretat i responsabilitat”, afirma el conseller de Cultura, Igualtat i Participació Ciutadana, Guillem Forné.

Però la voluntat és que es mantingui la tradició de menjar la típica escudella de Sant Antoni, enguany, als restaurants de la parròquia, que han introduït l’escudella a la seva carta durant tot el cap de setmana, amb un preu que va dels 8 als 14 euros la ració.

“Aquest any volem instar tothom a celebrar Sant Antoni als restaurants de la parròquia, que inclouran l’escudella a la seva carta”, explica el conseller de Turisme, Comerç i Dinamització, Josep Maria Garrallà, que afegeix que “es tracta d’una acció de promoció de la gastronomia local, la tercera que es porta a terme en aquesta situació de pandèmia, ja que considerem que cal donar suport al sector”.

Disset restaurants s’han apuntat a la iniciativa i oferiran la típica escudella, amb el toc de cada xef.

A més, tots els comensals podran participar en un concurs per obtenir un menú de les Jornades de cuina d’hivern de la Massana Fogons, que es faran al mes de febrer. Només caldrà penjar a Instagram una foto de l’escudella que estiguin menjant a un restaurant de la parròquia, etiquetant la Massana Fogons. “La idea és celebrar Sant Antoni omplint la xarxa de plats d’escudella. Es tracta d’una situació atípica i hem d’adaptar la manera de celebrar els esdeveniments”, assegura Garrallà.

Els restaurants participants són: Borda Eulari, Molí dels Fanals, Don Piacere , Casa Eyre, Gustus, bar Ivan, Borda Raubert, la Bordeta del Poble, bar restaurant Bonet, Borda Xixerella, la Torrada, Prat Gran, Sento’20, Pla de la Cot, Coll de la Botella, l’Expresso i California Grill.

A més, tots els restaurants ofereixen la possibilitat d’emportar-se el menjar a casa i alguns també tenen servei a domicili.