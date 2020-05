El producte de quilòmetre zero guanya valor arran de la pandèmia

Si alguna vegada heu tastat les mermelades de Sispony, sapigueu que són les millors del món. Almenys, així ho diu el jurat del The World’s Original Marmelade Awards, un concurs internacional celebrat a principis de maig al Regne Unit que va premiar, en la categoria ‘artesana’, tres confitures de la casa El Pastador de la Massana. Per la bona consistència, i un aroma i sabor excel·lent, la seva melmelada de taronja va rebre una medalla de plata i la de llimona i la de taronja amb gerds, dues de bronze.

Aquest fet, que va més enllà de l’anècdota, demostra el valor en alça que el producte de proximitat andorrà té als mercats internacionals. En un moment en què els hàbits del consumidor han canviat arrel de la pandèmia de coronavirus, conèixer l’origen i el procés d’elaboració dels aliments aporten confiança al client final i es converteixen en requisits que passen per sobre d’aspectes tan importants com el preu.

Des de fa temps, el Principat està fent esforços per vincular la seva gastronomia amb el turisme, ressaltant projectes com el de El Pastador, que aporten no només identitat al país sinó també bon sabor de boca. Aquest obrador de Sispony va començar el seu somni fa només quatre anys i ha recuperat la tradició familiar amb productes de quilòmetre zero i cultiu ecològic. Segons les paraules de la seva responsable, Sònia Cano Sansa, “aquest tipus de reconeixement ens dona força i empenta per continuar treballant en l’oferiment d’un producte d’alta qualitat fet a Andorra”. Cano considera que, “en les circumstàncies actuals, és més important que mai que la gent els doni suport. Cada pot de melmelada està fet amb molt d'amor”.