Augmenta la participació femenina i internacional a l'Andorra Multiesport Festival

Andorra la VellaL'IRONMAN 70.3 ha tancat la segona edició de l'Andorra Multisport Festival, que ha tingut increment del nombre d'inscrits respecte l'any passat. D'entre els triatletes que hi han participat, destacaven els noms d'alguns dels pros que, a primera hora, han arrencat amb la intenció de marcar els millors temps de la jornada. Entre aquests, cal remarcar a l'australià Josh Amberger, especialista en la secció de natació i un dels grans favorits. També han acudit a Andorra els francesos Etienne Diemunsch i Simon Viain, i els catalans Erik Merino i Jordi Montraveta. En la categoria femenina, destacaven els noms de les australianes Ashleigh Gentle i Penny Slater, la nord-americana Amy Cymerman i la catalana Laura Gómez.

També s'han sumat a la prova personalitats del món de l'esport com ara la copilot de ralli, María Salvo, que es prepara per competir a la seva primera IRONMAN® completa aquesta propera tardor a l'Athletic Brewing IRONMAN Barcelona. Qui tampoc ha deixat perdre aquesta oportunitat ha estat l'eminència en el món dels algoritmes i el machine learning, Xavier Amatriain. Ambdós han acudit al Principat amb la intenció de ser finishers i gaudir d'una experiència única en una de les proves més espectaculars de la Península.

Amberger punxa i Viain s'emporta la primera posició

La prova ha començat bé per a Josh Amberger, que ha resolt la secció de natació en tan sols 23.29 minuts, retallant un minut exacte al segon classificat, el francès Simon Viain. Tanmateix, aquest ha anat perdent pistonada en les dures pujades al Coll d'Ordino, arribant a perdre el lideratge al voltant del quilòmetre 60 i finalitzant la secció de bicicleta en tercer posició. Jordi Montraveta ha sigut el gran líder en el segment ciclista i, malgrat haver sortit de l'aigua en setena posició, s'ha acabat situant a més d'un minut de Viain i a 2.17 minuts d'Amberger.

El francès i el català han mantingut una aferrissada lluita pels carrers d'Andorra la Vella, en la qual Viain li ha acabat retallant gairebé dos minuts a Montraveta. Darrere seu, ha arribat l'italià Gregory Barnaby, que ha mantingut un ritme molt constant al llarg de tota la prova i finalment ha hagut de serrar les dents veient com Erik Merino li anava escurçant temps fins a creuar la línia de meta a tan sols quatre segons darrere seu. Amberger ha acabat finalment en sisena posició, per darrere del també català Albert Moreno, que ha anat escalant posicions al llarg de la prova.

Victòria sòlida d'Ashleigh Gentle

En categoria femenina no hi ha hagut grans sorpreses per la gran favorita, Ashleig Gentle, que ha sabut mantenir un coixí de seguretat respecte de la segona classificada al llarg de tota la triatló. Gentle ja li retallava pràcticament dos minuts a la triatleta americana, Amy Cymerman, quan han sortit de l'aigua i a mesura que avançava la prova ha anat guanyant temps. Durant la secció de bicicleta, s'ha situat en segona posició la francesa Jean Collonge, però aquesta no ha pogut mantenir el ritme a l'última etapa.

És així com Cymerman ha recuperat la segona posició durant els 21 km de cursa a peu, mentre Gentle, per la seva banda, gaudia de l'ambient pels carrers de la capital, on encara ha pogut retallar uns minuts més a la resta de triatletes. Finalment, la italiana Giorgia Priarone ha acabat sent la tercera classificada i Collonge, en canvi, s'ha vist obligada a baixar el ritme, superada també per Laura Gómez, que ha creuat la meta en quarta posició.

Punt i final exitós de l'Andorra Multisport Festival

Andorra ha viscut deu dies d'allò més intensos durant la celebració de la segona edició de l'Andorra Multisport Festival, que ha portat al Principat proves esportives d'alt nivell en bicicleta de carretera, BTT, trailrun i triatló. El festival, que s'ha convertit ràpidament en un dels més importants del seu àmbit, ha destacat per la pujada generalitzada en el nombre d'inscrits, que s'han endut unes impressions immillorables dels paratges andorrans i les activitats realitzades.

El director regional de The IRONMAN Group a Andorra, Espanya, Itàlia i Portugal, Agustí Pérez, ha afirmat que "l'IRONMAN 70.3 Andorra és el final de festa més especial que podíem esperar. En aquest sentit, ha recordat que "han estat dues setmanes amb proves esportives de primer nivell que han portat al Principat milers d'atletes de tots els països amb les proves de trail, MTB i ciclisme de carretera".

Pérez ha valorat aquesta segona edició destacant "l'augment de la participació femenina i internacional". "Estem molt contents amb l'èxit d'aquesta edició i som conscients que això només ha fet que començar. El festival té un llarg recorregut per davant i per això estem ja des d'avui treballant en la tercera edició", ha conclòs.