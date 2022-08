El Barça, a la reconquesta de la lliga d'hoquei

EncampEl Barça d'Hoquei Patins, tal com ha fet en els tres estius anteriors, ha tornat a Encamp per fer part de la pretemporada. "Aquesta, si cap, encara en tenim més ganes perquè volem recuperar el títol de lliga que vam perdre" ha explicat el tècnic de l'equip català, Edu Castro. En aquesta línia, la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, ha "desitjat sort al Barça en la temporada, i que puguin millor encara més i guanyar tots els títols que disputaran". La màxima dirigent de la parròquia ha celebrat que el Barça continuï apostant per Encamp com a destinació, perquè "hem fet una aposta molt forta per ser una destinació esportiva d'alt nivell, i poder comptar amb el Barça, que és elit, no fa sinó reforçar-la".

Durant la sessió d'aquest matí, i tal com va passar amb el futbol sala, els joves de la parròquia encampadana han pogut fer exercicis amb els jugadors del Barça. En la mateixa, Pau Bargalló que aquesta temporada serà el segon capità de la plantilla, ha declarat que "per nosaltres, encara que siguin pocs dies, és molt important venir aquí a entrenar. Fem una càrrega important, molts entrenaments, i les instal·lacions i el clima són excel·lents". El conjunt barceloní, va arribar diumenge al capvespre i marxa demà. Cal recordar que, al llarg dels quatre dies, els jugadors han fet doble sessió d'entrenament. A més a més, i per tal de completar la plantilla i poder entrenar amb més intensitat, als 10 jugadors del primer equip se'ls ha sumat 4 de la base.

Any 1 sense Egurrola

La pretemporada d'enguany es força diferent de les altres. No només perquè no es va aconseguir el títol de lliga, que va anar a parar a les vitrines del Liceo, sinó perquè és la primera que es fa sense Aitor Egurrola. L'històric porter del Barça d'Hoquei es va retirar en acabar el curs passat, després de 24 cursos al primer equip d'hoquei, des del 98/99. "Hi ha un sentiment de nostàlgia. L'Aitor era, pràcticament, part del paisatge que teníem nosaltres al vestidor" ha recordat Castro, que ha afegit que "és evident que ens deixa un buit per tot el que aportava, tant a nivell esportiu com en l'àmbit humà".

Per tal de suplir la baixa d'Egurrola, el club ha fitxat, precisament, el porter del Liceo. Carles Grau, que es va formar a la pedrera del Barça, serà l'encarregat de la porteria. "Amb en Carles tenim un jugador que conec, ja el vaig entrenar quan era junior, i sabem el rendiment que ens pot donar, tant dins com fora de la pista. Hi confiem plenament" ha dit l'entrenador que ha recordat que a banda del Liceo, Grau ha defensat porteries tan complicades com la del Porto. Amb ell, el seu germà Marc, que també arriba del vigent campió seran les dues úniques cares noves de la secció.