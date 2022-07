Bronze per a Dòria en la prova de K1 del Mundial sub23

IvreaMònica Dòria ja s'ha penjat el primer metall en la seva participació en el Mundial sub23 de piragüisme. La palista andorrana ha finalitzat en la tercera posició de la final de K1, després de completar una baixada sense errors, i quedar només a sis centèsimes de la segona posició. Dòria ha completat el descens amb un temps de 93.61 a poc més de tres segons de la guanyadora, que ha estat l'eslovaca Eliska Mintalova (90,51). Entre elles, i a només 0,06 de l'andorrana s'ha situat la francesa Emma Vuitton.

Al matí, la palista havia aconseguit classificar-se per la final sense massa problemes, marcant el quart millor registre en el parc de regates de la localitat italiana Ivrea. Demà, Dòria lluitarà per assolir primer una nova dinal, i després un nou metall en l'especialitat de C1, on ja va passar el tall i és una de les principals favorites, atesa la seva experiència internacional. Diumenge, l'andorrana competirà en Kayak Extrem.