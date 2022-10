Un centenar de participants a la 3a edició de l'OTSO Trail Dog d'Encamp

EncampLa tercera edició de l'OTSO Trail Dog d'Encamp ha comptat amb la participació d'un centenar de persones i els seus gossos. L'esdeveniment, que ha tingut lloc al llarg d'aquest cap de setmana, ha omplert la vila d'amants dels animals i de l'esport, i que, tal com ha manifestat el conseller d'Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernández, han pogut gaudir del paisatge, la natura i les muntanyes dels entorns de la parròquia. "Estem molt contents l'evolució del cap de setmana i ja comencem a tenir la ment posada en l'edició de l'any vinent", ha exposat.

D'aquesta manera, Fernández, ha recordat que enguany la cursa incorporava una ruta de 21 quilòmetres, a banda de la de set i la de dotze que s'havien dut a terme durant les dues darreres edicions, una novetat que ha estat molt ben valorada per part dels corredors. I ha assenyalat que l'esdeveniment també ha comptat amb la participació de la secció canina dels cossos especials, concretament de la policia, els bombers i els banders, qui aquest dissabte a la tarda van fer una exhibició i aquest diumenge han participat amb els animals a les diverses curses, en les quals, en algun cas, han assolit posicions del podi.

El conseller d'Esports encampadà també ha posat el punt a la presència d'entitats com GosSos, qui, a banda d'estar present a l'OTSO Trail Dog amb un estand, també ha posat a disposició animals de la gossera per a les persones que no tenen gossos, però que volien participar en la competició, amb l'objectiu d'incentivar-ne l'adopció i procurar una llar als cans. Cal destacar que un euro de cada inscripció s'ha destinat a l'entitat de protecció dels animals perquè puguin continuar la seva tasca.