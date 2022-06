El Comunal, sempre el Comunal

Andorra la Vella Al Principat, hi ha una llei no escrit que diu que quan hi ha problemes amb les instal·lacions esportives, l'Estadi Comunal Joan Samarra acaba apareixent sempre en la solució. En l'actual crisi, en la que el Nacional ha de començar les obres de manera imminent per poder arribar en condicions a la quarta jornada de Lliga, al setembre, i la necessitat dels tres equips classificats per la Conference League de jugar els seus partits en sòl andorrà, com a mínim al juliol (si avancen ronda serà també a l'agost), torna a aparèixer la infraestructura propietat del comú d'Andorra la Vella com a solució a tots els mals.

"Nosaltres sempre estem disposats a ser part de la solució, però estaria bé que abans de dir que es disposarà del Comunal, es dirigeixin al comú, que és l'únic propietari de les instal·lacions" va aprofitar per recordar la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, en els darrers dies en diverses intervencions públiques. Aquesta trobada, en concret de l'FC Andorra, es va produir ahir, on els dirigents del club tricolor, que tenen urgència per començar les obres, li van posar sobre la taula a Marsol traslladar els partits UEFA de l'Inter, l'Atlètic Escaldes i UE Santa Coloma al Joan Samarra. Marsol ha explicat que "vam parlar una mica de tot. D'aquests partits i que puguin fer servir les instal·lacions com a camp d'entrenament. Ara hem de veure els compromisos que tenim, però estic segura que ho podrem encabir tot". La cònsol major ha posat sobre la taula també els camps que el comú té a Santa Coloma i ha apuntat a la setmana vinent per tancar l'acord, però ja ha deixat clar que "ara no hi posarem diners".

Aquest canvi, que encara no s'ha oficialitzat, té una salvetat: la gespa. En cas que d'aquí una setmana, el 7 de juliol, la UE jugui al Comunal el seu partit contra el Breioablik, cal incidir ja en un tractament i, tal vegada amb l'ús de plaques, per replantar els punts del sòl que estan més malmesos i que, ara per ara, seria complicat que rebessin l'aval definitiu. En aquest punt és on l'FC Andorra ha mostrat mà estesa amb el comú per pagar aquesta gestió; Marsol ha confirmat que avui ja s'ha fet una visita al Comunal per veure com resoldre aquesta problemàtica. No obstant això, no és, únicament, un gest altruista vers els clubs de Conference i que els permetria avançar les obres, sinó que tal com va explicar el director general del club, Jaume Nogués, quan comencin a baixar les temperatures serà necessari comptar amb un camp d'entrenament de gespa natural per mantenir la del Nacional en condicions òptimes. Cal recordar que, en ple hivern, l'Andorra jugarà tres partits seguits a casa, entre el 8 de gener que comença la segona volta contra l'Oviedo i el 22 del mateix més, contra l'Albacete.

Un camp històric

Des de la seva inauguració al 1990, l'Estadi Comunal ha estat, històricament, el salvaguardes dels grans esdeveniments andorrans. Des dels partits als anys 90 de l'FC Andorra, els primers encontres de la selecció nacional o els grans esdeveniments esportius del país. Ara, amb 32 anys, i amb unes obres per tornar-lo a la modernitat aturades, esperant la ubicació definitiva del recinte multifuncional de Govern, el Joan Samarra torna a ser taula de salvació pel futbol del país.

Futur estadi

La rehabilitació del Comunal, avui sense data, han de convertir l'estadi a la modernitat. En aquest context, no són poques les veus que apunten que hauria de ser la nova casa de l'FC Andorra, un cop acabi la moratòria de dues temporades que la LFP ha donat al club per adaptar les seves instal·lacions. A ningú se li escapa que, les obres necessàries passat aquest període de treva, són impossibles de realitzar a l'Estadi Nacional, fet que només deixa dues vies al club, en cas que es mantingui en l'elit del futbol espanyol: una reforma integral del Joan Samarra, a dia d'avui sense data, o la construcció de l'estadi de Prada Moles, de la qual encara no s'ha començat a posar la primera pedra.