Una Copa del Món de rècord

PalLa prova de la Copa del Món de la temporada actual ja és història. Ahir a la tarda, només acabar el darrer cop de pedal, la cònsol major de la Massana, Olga Molné, el director general de Vallnord - Pal Arinsal, Josep Marticella, i el director de la cursa, Albert Balcells, van fer el balanç de l'edició. "A falta que tinguem les xifres oficials, ja podem afirmar que més de 50.000 persones han passat per les instal·lacions per veure la cursa" ha explicat la cònsol, al que Marticellava afegir que "hem superat totes les expectatives i hem aconseguit l'afluència més alta en una prova de la Copa del Món disputada aquí". Molné va dir que "tota la parròquia s'ha vist implicada en l'esdeveniment amb restaurants plens i hotels al màxim d'aforament".

Sobre la mobilitat, el director general va reconèixer que "hi ha hagut moments puntuals que hi ha hagut col·lapse" i ha citat estones del dissabte a la tarda i d'avui al matí. No obstant això, Marticella va puntualitzar que "ahir, en 45 minuts ja havíem pogut superar la situació. I és que realment hem superat les expectatives de visitants". El director general va voler agraïr la feina feta conjuntament per part de totes les administracions i va apuntar que, en esdeveniments així, "el transport públic gratuït ha arribat per quedar-se".

Pel que fa a la vessant esportiva, Balcellsva explicar que "tant des de l'UCI com de les persones que han assistit aquí ens han traslladat que ha estat la cursa amb més intensitat de la temporada". El director de la cursa va atribuir aquest fet als nous circuits, especialment el de descens, molt més curs, i que ha fet que les proves s'acabessin decidint per dècimes.

L'organització ja està pensant en la propera edició, i, sobretot, en els Mundials del 2024. Marticella va comentar que "al fer-ho tot aquí, ens hem trobat que totes les persones venien als mateixos llocs. Hem de fer un exercici d'informació perquè tothom sàpiga perfectament com arribar als diferents punts del circuit i es pugui repartir el públic". El director va afegir que "estem molt contents de la prova que hem celebrat, després de tres anys, però no ens podem aturar aquí. Hem de continuar millorant". Finalment, ha agrair la tasca dels patrocinadors i dels voluntaris, de qui ha dit que "tenim uns voluntaris de Copa del Món".

La darrera jornada

Espectacular final de festa de la prova de la Copa del Món ahir, a Vallnord - Pal Arinsal, amb la prova de Cross Country. En categoria masculina, l'italià Luca Braidot va aprofitar una avaria mecànica en el tram final de la cursa de Vlad Dascalu per superar-lo i adjudicar-se la victòria amb un temps d'1 hora, 15 minuts i 31 segons. Per darrere seu va entrar l'actual campió olímpic, David Valero, a només 10 segons. Va completar el podi el suís Nino Shurter, l'anterior guanyador de la prova de Vallnord - Pal Arinsal.

En categoria femenina el triomf va ser per a la neerlandesa Anne Terpstra, qui va liderar la cursa amb mà de ferro al llarg des de la sortida i no va donar cap opció a les seves rivals. Terpstra va aturar el cronòmetre en una hora, 15 minuts i 21 segons. La segona posició ha estat per l'austríaca Monna Mitterwallner i ha tancat el podi Ramona Forchini.