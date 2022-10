Crèdit Andorrà patrocina Joan Verdú per a les tres temporades vinents

Andorra la VellaCrèdit Andorrà i l’esquiador de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) Joan Verdú han signat un acord de patrocini per a les tres temporades vinents. L’entitat fa una aposta directa pel corredor i li aporta suport per afrontar les importants cites que l’esperen.

El banc amplia la contribució a l’esquí del país amb un patrocini individual a Joan Verdú i la seva trajectòria esportiva, per a qui ha estat recentment campió d’Europa d’eslàlom gegant. A més, continua al costat dels equips de la FAE com a patrocinador principal de la federació en la secció d’esquí alpí.

“Amb aquest patrocini volem donar a Joan Verdú el suport que necessita per desenvolupar la seva carrera esportiva, una garantia d’ajut econòmic davant el futur prometedor que té i que ja ens ha demostrat amb totes les fites aconseguides”, ha explicat Jordi Playà, director de Banca Privada d’Andorra de Crèdit Andorrà. Playà ha recordat que “la nostra entitat ha apostat, i segueix fent-ho, per l’esquí del país amb un clar suport a la FAE, i ara ho fem de manera individual pel talent del Joan”.

Joan Verdú ha expressat la seva satisfacció i ha apuntat que “és clau per mi tenir aquest suport perquè em dona l’autonomia suficient per poder centrar els meus esforços a desenvolupar tot el meu projecte esportiu de manera més professional per a les tres temporades vinents. Estic molt content de seguir representant la marca Crèdit Andorrà, que m’acompanya des de fa temps, amb la federació i ara més directament”.

Crèdit Andorrà aposta pel talent esportiu del país a través del suport a clubs i equips, i també en l’àmbit individual, amb talents de la talla del mateix Joan Verdú, Vicky Jiménez i Mònica Doria.