Crèdit Andorrà patrocina la tenista Vicky Jiménez i la piragüista Mònica Dòria

Andorra la VellaCrèdit Andorrà patrocina la tenista Vicky Jiménez i la piragüista Mònica Dòria. Després de la fusió amb Vall Banc, Crèdit Andorrà continua donant suport a les dues esportistes tal com ja feia l'entitat absorbida. El director de l'àrea de Negoci Bancari Andorra de Crèdit Andorrà, Martí Alfonso, ha destacat "la projecció internacional que tenen totes dues tant per la seva joventut com també pel seu talent competitiu i, per això, volem seguir donant suport a la seva carrera esportiva perquè continuïn creixent i portant el nom d'Andorra arreu del món".

Per la seva banda, Jiménez ha mostrat el seu agraïment al patrocini. "És molt important per a mi sentir la confiança i l'escalf d'una entitat tan prestigiosa que creu en l'esport i en el talent. Cada dia m'esforço per tornar aquesta confiança i seguir creixent en el tenis professional", ha declarat.

Dòria ha manifestat que el patrocini per part de Crèdit Andorrà "deixa veure un compromís i una aposta en el nostre projecte per part de l'entitat, cosa que em dona encara més confiança en la feina feta fins ara i en la projecció futura. A part d'això, també suposa una ajuda important per poder dur a terme una bona preparació, cosa imprescindible per aconseguir bons resultats. Estic molt contenta de formar part dels patrocinis de Crèdit Andorrà i de començar un camí junts".

Crèdit Andorrà aposta pel talent esportiu de joves del país a través del suport a clubs i equips, i també en l'àmbit individual a competidors amb un talent i un futur com la Vicky i la Mònica.