Dòria aconsegueix el bronze en Kayak Extrem

Andorra la VellaLa palista andorrana Mònica Dòria acaba els Mundials sub23 amb dues medalles de bronze. Aquest diumenge, Dòria s'ha penjat la segona medalla dels mundials en acabar en tercera posició en la final de Kayak Extrem. La palista andorrana ha quedat per darrere de la britànica Nikita Setchell, que s'ha endut l'or, i de la suïssa Naemi Braendle que ha acabat en segona posició.

Dòria s'havia classificat per a la final com a vencedora de la seva semifinal per davant de les suisses Naemi Braendle i Alena Marx, i de l'espanyola Clara Gonzalez. Anteriorment, la palista andorrana també havia estat la vencedora en els seus quarts de final. Cal recordar, que en aquest Mundial sub23 disputat a la localitat italiana d'Ivrea, Dòria ja va aconseguir el divendres el bronze en K1. D'altra banda, una mala baixada aquest dissabte en C1 la va deixar fora de la final i de la lluita per les medalles.