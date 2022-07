Dòria, fora de la final del Mundial sub23 de C1

Andorra la VellaDesprés d'obtenir la medalla de bronze aquest divendres en K1, la palista andorrana Mònica Dòria ha quedat fora de la final del Mundial sub23 de C1. Dòria ha completat una baixada en semifinals amb una penalització de 50 punts per haver passat de forma incorrecta la porta número 16. A banda, també ha sumat 4 punts de penalització entre les portes 6 i 7, que han fet que acabés la semifinal amb un temps de 153.66 i en la 26a posició, lluny de les 10 primeres places que donen accés a la final.

El millor temps ha estat per la palista de la República Txeca, Gabriela Satkova, qui ha completat la baixada amb un temps de 96.68, seguida de la britànica Sophie Ogilvie amb 97.56. La competició, però no acaba per a Dòria en aquest Mundial sub23 a la localitat italiana Ivrea, ja que aquest diumenge competirà en Kayak Extrem.