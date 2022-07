Dòria i Pellicer arriben en forma al Mundial d'Augsburg

Andorra la VellaA partir de dimecres es disputarà la prova més esperada de la temporada de canoa i caiac, el Mundial, que enguany serà acollit per l'alemanya ciutat d'Augsburg. Els dies previs han estat marcats per la poca aigua que hi havia al canal, que ha impedit que es poguessin realitzar tots els entrenaments amb normalitat. A les portes de sortida hi haurà dues andorranes, Mònica Dòria i Laura Pellicer.

Dòria arriba a Alemanya després de brillar al Mundial sub23, on va aconseguir emportar-se un bronze en K1 i un altre en Kayak Extreme. "El nivell que hi haurà aquí (Augsburg) no té res a veure amb el del Mundial sub23, però intentaré competir per donar el millor de mi. Crec que arribo en un bon moment de forma" ha comentat la palista, que arriba en un bon moment de forma. Sobre la medalla en Extreme, Dòria va explicar que "és una disciplina que no he treballat massa i que és molt diferent a la resta. Un dia pots estar dalt i al següent no passar el tall. Però a Livrea vaig veure que també puc anar ràpida en aquesta modalitat".

Per la seva part, Pellicer arriba als Mundials plenament recuperada de la lesió. No obstant això, aquesta setmana només competirà en les disciplines de caiac (K1 i Kayak Extreme). "Estic molt contenta perquè sembla ser que la lesió a l'espatlla ja no em molesta. Arribo en bona forma. A més a més, després del Mundial hi ha una aturada de dues setmanes i ja venen els campionats d'Espanya a León, on tornaré a fer canoa" va explicar la palista andorrana. Sense marcar-se cap objectiu concret, pel que fa als resultats, Pellicer vol lluitar per estar en alguna de les semifinals.