Edgar Montellà es retira temporalment de la competició

Andorra la VellaEl pilot encampadà, Edgar Montellà, ha anunciat una retirada temporal de les curses. El motiu que l'ha portat a prendre aquesta decisió és l'estat de salut del seu pare, qui a més és el cap del seu equip. "No és una decisió fàcil de prendre, però les prioritats són les que són i, per a mi, la salut de la meva família i meva pròpia està per sobre de tot. El cap d'equip (el meu pare) ha passat pel quiròfan, tot ha anat bé, però la recuperació és lenta".

Montellà recorda que porta més de deu temporades competint i que ara "em centraré en la meva situació personal que, ara mateix requereix la meva atenció al 100%. És obvi que la meva intenció és tornar a competir, quelcom que em continua agradant molt, però quan sigui possible. Ara mateix, anar de pressa no està entre les prioritats". En el moment de prendre aquesta determinació, l'encampadà tenia pràcticament al sarró el català de Curses de Muntanya i estava molt a prop d'aconseguir el podi en el campionat espanyol.