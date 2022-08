La falta de pólvora condemna l'FC Andorra a las Palmas

Las Palmas de Gran CanariaSegona derrota consecutiva de l'FC Andorra després de caure avui a Las Palmas (2-0). Eder Sarabia, en el seu retorn a las Palmas, ha sacsejat l'onze inicial després de la golejada del Molinón i ha presentat un equip que pràcticament podia ser el de la temporada passada i que només tenia a Petxa i Jacobo com a nous fitxatges. La primera sorpresa ha arribat sota pals, on Lizoain, en un dels partits que més ganes tenia de jugar, a la seva terra natal, l'ha hagut de veure des de la banqueta i el tècnic ha donat l'alternativa a Ratti. L'argentí, amb el braçalet de capità, ha culminat una bella història d'amor al club, després de viure els moments més foscos i gaudir ara de la millor època de la història. La defensa també ha tingut canvis importants: els dos laterals han estat novetat, doncs els carrils els han ocupat Vilà i Morer, i Petxarroman ha passat a l'eix de la defensa, deixant fora de l'onze a Alende. De mig camp en endavant, les rotacions habituals amb un nexe en comú, Marc Aguado.

L'Andorra ha reclamat un penal als sis minuts de joc, quan Adri Vilanova ha rebut una empenta, quan intentava rematar un servei de cantonada. L'àrbitre no ha indicat res. Sorprenentment, els de Sarabia estaven millor que els locals i als 9 minuts de joc, Jacabo ha tingut una claríssima ocasió per fer pujar el 0-1 al marcador. Sergio Molina ha tallat pel mig la defensa canària i ha deixat sol l'extrem davant Vallés; una definició molt deficient del davanter, que ha xutat, com es diu vulgarment, al ninot, ha acabat en res. Dos minuts més tard, només uns centímetres, la diferència entre estar habilitat o en fora de joc, han evitat una nova ocasió andorrana, després de fer Petxarroman, avui de central, una passada llarga.

Després d'uns primers minuts més estabornit del que semblava, el Las Palmas ha començat a amenaçar. Primer obligant Ratti a estar atent a l'esquena de la defensa i jugant, amb molta seguretat, amb els peus. I ja, als 20 minuts, Erik Curbelo ha etzibat una potent volea des de la frontal de l'àrea que s'ha estavellat contra el pal del marc del porter argentí, que només ha pogut mirar la pilota. Dos minuts més tard, Marc Cardona ha rematat una falta lateral, obligant a Ratti ha aturat la pilota en dos temps. I en aquest canvi de dinàmica ha arribat el primer gol dels locals. Una jugada cuinada a foc lent pel Las Palmas, ha acabat amb una pilota a l'extrem esquerre on ha rebut Moleiro que ha trencat la cintura d'Adri Vilanova i, enganxat a la ratlla de fons, assisteix endarrere a Cardona. El lleidatà, lliure de marca, només ha hagut d'empènyer la pilota; 1-0.

La llosa de l'1-0

L'Andorra s'ha desfet amb el gol i Alberto Moleiro ha aprofitat per sucar-hi pa. L'artista local ha realitzat un brillant contracop, amb una autopassada que ha superat tres defenses i ha cedit a Álvaro, que s'ha encantat en la definició. El rebot l'ha intentat aprofitar Mfulu que ha xutat amb potència, però centra, a les mas de Ratti. La pausa d'hidratació ha servit per anestesiar el partit, que ha deixat endarrere el punt de dinamisme que havia tingut en la primera mitja hora per passar a més dosis de centrecampisme, amb pèrdues constants per part dels dos equips. Als 40 minuts de joc, el capità s'ha fet molt gran per aturar un u contra u davant Álvaro, després d'una nova assistència brillant de Moleiro, que ha desarmat la defensa visitant amb un subtil passada amb l'exterior.

La rèplica no s'ha fet esperar, i en la sortida de córner, Jacobo s'ha fet amb la pilota i ha corregut tot el camp fins la frontal, on ha perdut la pilota; Marc Fernàndez ha recolit el rebot i ha xutat fent lluir a Valles. I, abans del descans, Sarabia ha retirat a Petxarroman del camp per fer entrar Àlex Pastor. Fora de posició, el basc ha patit molt, tot i que no es descartable que tingués problemes físics. Amb tres minuts d'afegit s'ha arribat al descans.

El començament del segon acte ha estat similar al de la primera part. Els de Sarabia han sortit millor que el Las Palmas, però com ja ha passat anteriorment, el futbol no ha trobat pólvora a partir de la zona de tres quarts. Els tricolor, avui de turquesa, han mogut la banqueta i Carlos Martínez ha entrat per Jacobo, mentre que Vilà ha deixat el seu lloc a Pampín. De mica en mica, però, els de Francesc Xavier Garcia Pimienta s'han anat fent amb el control del partit i gràcies a la seva pressió han dificultat la sortida de l'FC Andorra, que no aconseguia fer possessions llargues. Cal tenir en compte que el Las Palmas ha assolit pics de possessió per sobre del 60% al llarg de tot el partit. Malgrat tot, els visitants no es resignaven a la derrota i a falta de 15 minuts pel final Marc Fernàndez ho ha provat des de la frontal en un xut que ha sortit desviat a córner per un defensa.

Els tricolor han aprofitat la pausa d'hidratació per preparar una petita revolució, introduint els dos canvis que li mancaven. Així doncs Jandro Orellana i Ivan Gil han entrat al camp enlloc de Marc Aguado i Dani Morer. Quan el partit s'ha reprès, amb només deu minuts per endavant, els grocs han cedit tota la iniciativa a l'FC Andorra. Per contra, els canaris amenaçaven amb les ràpides sortides al contracop. Els visitants no han refusat la invitació i han avançat, més, les línies, per tal d'intentar buscar l'empat. Malgrat tenir més la pilota i trepitjar més el camp rival, el partit s'embarbussava a la zona de tres quarts, on els jugadors atacants de l'Andorra no trobaven els recursos necessàries per desarticular l'ordenada defensa dels de Garcia Pimienta. En aquest tram del partit ha estat especialment important el concurs de Jandro Orellana, que ha aportat més clarividència en la zona ampla.

En el darrer quart d'hora la possessió s'ha invertit i ha estat l'Andorra qui ha superat el 60%. Però, en una d'aquestes contres, Alti que havia baixat a ajudar en defensa, ha comès el penal típic del davanter sobre Benito. Marc Cardona ha agafat la responsabilitat i amb una finta ha batut Ratti, que s'ha vençut a la seva dreta mentre que la pilota entrava tot just per l'altre costat; 2-0. Amb aquest resultat s'ha arribat al final dels 90 minuts. Segona derrota consecutiva dels de Sarabia, que han tancat amb 3 punts les tres primeres jornades de lliga, totes fora de casa. Diumenge, el Nacional rebrà el líder de la categoria, el Granada, en el bateig de l'estadi en la categoria.

FITXA TÈCNICA

Las Palmas: Valles; Suárez (Lemos, 82'), Curbelo, Coco, Cardona, Óscar (Benito, 66'); Álvaro (Pejiño, 46'), Moleiro, Mfulu, Loiodice (Fabio, 66'); i Marc (Ale Garcia, 90').

FC Andorra: Ratti; Morer (Ivan Gil, 78'), Petxarroman (Pastor, 42'), Adri Vilanova, Vilà (Pampín, 54'); Aguado (Jandro, 78'), Hector, Molina; Alti, Marc Fernàndez i Jacobo (Carlos Martínez, 54').

Gols: 1-0, Marc Cardona (26'), 2-0 Marc Cardona (90').

Àrbitre: Alejandro Quintero González. Assistit per Eduardo Prieto Iglesias i David PérezPallàs. Ha amonestat a Loidice, Hevel, Mfulu, Suárez,

Estadi de Gran Canària. 19.923 espectadors.