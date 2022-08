El futbol sala obre les estades del Barça a Encamp

EncampLa secció de futbol sala del FC Barcelona ha estat, enguany, l'encarregada d'obrir les estades del club a Encamp. L'equip de Jesús Velasco, que la temporada passada va fer ple de títols, s'ha desplaçat fins al Principat amb tots els jugadors del primer equip (14) i el porter del filial Àlex Lluch. L'expedició es completa amb els 9 membres de l'staff que lidera Velasco. "Per nosaltres és molt bo poder venir aquí. Després de les vacances, fer aquesta setmana de concentració tots junts ens ajuda molt. I també el poder entrenar en aquestes instal·lacions i comptar amb les temperatures d'Andorra, ja que a Barcelona fa molta calor" ha dit el preparador que enguany encetarà el segon curs a la banqueta blaugrana.

Precisament, la climatologia suau que ofereix el Principat l'ha destacat el capità de l'equip i candidat a la Pilota d'Or, Sergio Lozano. "Poder sortir caminant de l'hotel, anar a córrer per la muntanya, entrenar i poder recuperar... realment és molt important durant la pretemporada" ha dit Lozano. Cal recordar que aquesta serà la seva 12a temporada al club, de les quals en 8 ha fet la pretemporada a la parròquia encampadana. Sobre els objectius del curs, tant Lozano com Velasco han estat clars i han recordat que "tot el que s'ha fet la temporada anterior, ja és passat. Hem de començar de zero i tornar a lluitar per guanyar".

Ahir, durant el matí, els jugadors i el cos tècnic del club van tenir una activitat amb els més jovenets de la parròquia encampadana. Així doncs, a la pista polivalent del Centre Esportiu d'Encamp, es va realitzar un entrenament d'allò més especial, on els nens i nenes han fet rondos, controls, passes i xuts a porteria amb els jugadors del millor equip del món. Els Lozano, Ferrao i companyia van fer les delícies dels més petits i en acabar els van signar autògrafs. L'activitat va comptar amb la presència del cònsol menor d'Encamp, Jean Michel Rascagnères, que va rebre una samarreta i una pilota signada per tota la plantilla. Rascagnères va dir que "ja és una tradició de fa anys rebre als equips de la parròquia d'Encamp. Tenim un acord any a any, i quan acabi ja començarem a treballar perquè tornin a venir la temporada vinent".