Gerard Piqué vol 'autofitxar-se' a l'FC Andorra

Andorra la VellaGerard Piqué estaria plantejant-se tornar a jugar de forma professional i hauria elegit el club que presideix: L’FC Andorra. Ho informa el mitjà Revelo, que manifesta que l’únic obstacle seria econòmic. El motiu principal seria el control econòmic de LaLiga, ja que el seu salari al Barça enguany seria d’uns 20 milions d’euros, i l’Andorra no podria pagar-li el salari mínim de la lliga Smartbank. El seu salari hauria de passar per un Comitè de Valoració de LaLiga que hauria de decidir en quina quantitat es valora el fitxatge d’un jugador de les seves característiques. Alguna cosa que ja ha passat en casos similars, en els quals els jugadors van acceptar una rebaixa dràstica dels seus salaris, però no va ser acceptat per la patronal.A més, segons han informat mitjans espanyols, l’Andorra té un topall salarial de 6,529 milions d’euros, per la qual cosa seria complicat encaixar un salari com el de Piqué. Segons la informació, les dues úniques vies serien amb una ampliació de capital i algun nou ingrés en forma de patrocini, encara que seria sent molt complicat.

Actualment, Piqué estaria complint els seus quatre partits de sanció que va rebre després de ser expulsat en el seu últim partit com a professional, de suplent, davant Osasuna en El Sadar, i per encarar-se amb l’àrbitre Gil Manzano en el descans. De moment Piqué segueix inscrit en el Barça i ja ha complert el primer dels quatre partits.