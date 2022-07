Jan Frodeno es trasllada al Principat

EncampEl tricampió del món d'Ironman i or olímpic de l'especialitat, Jan Frodeno, ha anunciat que tant ell com la seva família s'estableixen a viure al Principat; fins ara, l'alemany estava vivint a Girona. Frodeno ja va apuntar aquesta possibilitat en l'entrevista que li va fer ANA Esports, on va explicar que se sentia molt bé a Andorra i que li estava agradant el fet d'entrenar en altura. Avui, en la roda de premsa de presentació del Gran Fondo Encamp-Pas de la Casa, ha confirmat el canvi i ha dit que "m'estic recuperant de la lesió al tendó d'Aquil·les i entrenar amb alçada m'està funcionant molt bé. A més a més, aquí pots recórrer el país de punta a punta amb bicicleta i això, per mi, és fantàstic".

Sobre el seu estat de forma, després dels sis mesos de lesió, ha recordat que "he estat entrenant al Pas de la Casa per recuperar-me. I pels darrers anys de la meva carrera vull provar quelcom diferent i he de dir que m'agrada molt entrenar aquí, tothom és molt obert i receptiu a l'esport. Tinc una reacció molt bona a l'alçada i l'entrenament em funciona molt bé. Espero estar competint en un mes". En el darrer entrenament, el triatleta va patir una caiguda en bicicleta. No obstant això, ha explicat que "per mi és bo veure que si tens alguna urgència, com m'ha passat, que hi ha persones de nivell per atendre".

Frodeno, que és un purista de l'Ironman no li ha agradat el canvi que l'organització ha fet, traient una part del Mundial de Hawaii per portar-la a St George. "Per mi, el que realment compta en Ironman és Hawaii. Estic una mica trist que s'hagi perdut aquesta part històrica. Però sense cap mena de dubte, Kona, és el meu autèntic objectiu de la temporada" ha declarat Frodeno.