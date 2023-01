Javier Tebas: "És impossible que Piqué pugui jugar a l'Andorra amb el límit de plantilla que té aquesta temporada"

Andorra la VellaEl president de la Liga de Futbol Profesional Javier Tebas es va manifestar sobre la possibilitat que Gerard Piqué, president del club tricolor, pugui jugar aquesta temporada a l'Andorra i que arribi al mercat d'hivern. Tebas va ser taxatiu: "és impossible que Piqué pugui jugar a l'Andorra amb el límit de plantilla que té aquesta temporada. La pròxima ja es veurà". El mandatari va deixar clar que les limitacions salarials que té el conjunt tricolor amb un sostre màxim no permetrien la incorporació del president del club com a jugador.

Javier Tebas també va ironitzar sobre la competència que podria suposar la Kings League creada per Gerard Piqué i Ibai Plans i va dir que com a "circ" li agrada, encara que no és comparable amb la indústria del futbol, igual que "tampoc és comparable el futbol amb Pasapalabra, per molt que sigui el programa més vist". El màxim dirigent de LaLiga va restar important al fet del nombrós seguiment que està tenint la Kings League encara que sí que va admetre que està atent als nous formats audiovisuals de difusió del futbol entre els joves.

"És com si es compara Pasapalabra com a competidor de LaLiga. L'única cosa que s'assembla és que es juga amb una pilota i que cal ficar gols. No m'imagino fent això d'enigma en LaLiga. És un circ i no és un tema de captar públic jove o no. He llegit que es compara i s'equivoquen", va dir Tebas. "Pasapalabra té molta audiència, però és televisió en obert i un horari diferent. La Kings League com a circ m'agrada, però no és comparable amb la indústria del futbol", va concloure.