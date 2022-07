#tennis

💥La nova campiona d’Europa de tennis U18 té un missatge per a tu

🎾La @vjimenezk s’ha imposat per 6-2 i 6-3 a Celine Naef, que jugava a casa

💚Contentes de donar suport a joves talents com tu

🎥Família Jiménez-Kasintseva#supportingtennis pic.twitter.com/p8InsQ3OIn