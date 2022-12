Joan Verdú fa història al gegant d'Alta Badia

Andorra la VellaJoan Verdú ha fet història aquest diumenge en l’esquí alpí andorrà. L’esquiador de la FAE ha finalitzat 12è al gegant de la Copa del Món d’Alta Badia (Itàlia), però a més ho ha fet amb mostres d’un gran potencial. El balanç de la cursa de Verdú inclou, a més de la 12ª plaça, una gran millora de punts, i el millor crono a la segona mànega deixant al segon, Marco Odermatt, a 0.80.

Verdú ha realitzat una cursa d’un altíssim nivell, amb una primera mànega que li permetia entrar a la segona en ser 28è, i una segona en què ha anat a per totes i, no només li ha servit per acabar 12è, sinó que ha aconseguit el millor temps de mànega i estar una bona estona al sofà reservat al líder de la competició. Aquesta 12ª posició és la millor aconseguida mai per un esquiador andorrà. A més, Verdú ha sumat 22 punts de Copa del Món i ha millorat els actuals 15,00 punts FIS que tenia en gegant en l’última llista de la FIS, amb els 9.50 obtinguts aquest diumenge.

El temps final de Verdú ha estat 2.37.82, a 1.47 del vencedor, que ha estat el noruec Lucas Braathen, amb 2.36.35. A la primera mànega, Verdú assolia la 28ª posició amb un crono de 1.22.08 que li permetia entrar a la inversió. A la segona, l’andorrà ha anat amb tot per assolir un magistral 1.15.74 que ningú ha estat capaç de millorar. De fet, el segon de mànega, a 0.80 de l’andorrà, ha estat el suís Marco Odermatt.

La 12ª posició d’aquest diumenge és un gran resultat que dona molta moral a l’equip per la cursa de demà a la mateixa estació. Verdú demà sortirà amb el dorsal 25. La primera mànega comença a les 10:00h.