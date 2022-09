L'FC Andorra estarà a eLaLiga

Andorra la VellaEl salt de l'FC Andorra al futbol professional s'està fent a tots els fronts, també en el virtual. Segons ha pogut saber ANA Gaming, els tricolor també tindran un equip a la competició d'eLaLiga, el campionat que integra en el món virtual a tots els equips que ho desitgin de la LFP. Així doncs l'entitat que presideix Ferran Vilaseca ja ha fet saber la voluntat a l'organitzador i ja està treballant en la selecció dels dos jugadors que conformaran la dupla necessària per afrontar la temporada amb garanties.

No ha transcendit si seran jugadors locals o, com amb el futbol real, portaran fitxatges de fora, però el que es evident que el club voldrà ser competitiu en una Lliga que té audiències espectaculars. La competició, que com ve sent habitual es desenvoluparà amb FIFA, en aquest cas el 23, encara no té les dates definides, però tot apunta que, com l'any passat, es desenvoluparà durant la primera meitat del 2023. I és que no es pot oblidar que amb l'ascens, el club ha passat a formar part dels selectes integrants del simulador d'EA Sports, amb el que tots els fans podran jugar amb els Adri Vilanova, Alti i companyia i la tricolor aquesta temporada.