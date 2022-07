Marsol autoritza un tractament a la gespa del Comunal per jugar-hi la Conference League

Andorra la VellaEls partits de Conference League que s'han de jugar el 14 i el 26 de juliol es disputaran a l'Estadi Comunal, si la UEFA autoritza el canvi de seu. Així ho ha explicat la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, en la presentació del nou aparcament de Malreu. "Hem autoritzat una intervenció a la gespa" ha indicat la màxima dirigent de la capital. Així doncs, els xocs que l'Atlètic Escaldes ha de jugar contra el Gzira United maltès, i el de l'Inter, que encara no coneix el seu rival, no seran ja al Nacional, on demà mateix començaran les obres per adaptar-lo a Segona A. No obstant això, fonts dels clubs han confirmat a ANA Esports que encara no havien rebut cap notificació del canvi, i en la pàgina oficial continua figurant Estadi Nacional.

D'altra banda, Marsol ha dit que "sembla que podrà ser l'acord amb el FC Andorra, i que el Comunal pugui ser el camp d'entrenament de l'equip. Hi estem treballant per poder garantir una sèrie d'activitats que ja hi ha compromeses, però pel comú no serà que no puguin començar les obres". Finalment, la cònsol major ha dit que si s'acabava tancant un acord amb el club, s'autoritzaria una intervenció més important sobre la gespa del Joan Samarra.