El MoraBanc arrasa el Cantàbria

Andorra la VellaRecital del MoraBanc Andorra. Els de Natxo Lezkano han tingut la millor de les presentacions davant la seva afició passant per sobre del Cantàbria, a qui han deixat per sota dels 50 punts (88-47) Speight, Borg, Dee i Maric han brillat en un equip que s'ha mostrat més coral que en jornades anteriors i que comença a demostrar el potencial que té en les dues cistelles.

Els locals han sortit decidits a evitar qualsevol tipus de sorpresa i de la mà de Johnny Dee han marcat un parcial de 8-0. Lezkano va definint la seva aposta i ha tornat a formar amb Luz a la direcció, escortat per Dee i Czerapowicz, mentre que el joc interior era per Llovet i Maric. Malgrat un tímid intent de reacció càntabre, els tricolor han demostrat tenir el partit controlat en tot moment i Rafa Luz s'ha marcat una jugada de playmaker per deixar el marcador 10-4 als quatre minuts de joc. Una nova acció de Dee, que ha acabat amb personal i tres tirs, ha servit per aconseguir un màxim avantatge de 9 punts amb un 13-4, quan només s'havien jugat cinc minuts.

Lezkano ha mogut la banqueta i han entrat dos Anjos i Speight, per tal que l'equip no baIxes la intensitat en cap moment. No obstant això, el Cantàbria ha aconseguit retallar lleugerament l'avantatge 13-6. Però els tricolor han reaccionat i han tornat a assolir un nou màxim avantatge amb un triple d'Alexis Bartolomé (18-8), després d'un intercanvi de llançaments. La superioritat local s'ha fet notar en ambdues cistelles i així s'ha arribat al final del primer quart amb un contundent 21-10.

L'aturada del partit no ha beneficiat pas el MoraBanc, que ha encaixat un parcial de 0-6 (21-16). Els de Lexkano, en aquesta fase del partit teníen problemes per tal de tancar el rebot. La segona unitat, liderada per Schreiner i Andric no ha acabat de funcionar i Lezkano ha hagut de demanar temps mort. Precisament l'austríac ha trencat el parcial en contra amb una penetració, i en l'acció següent, els locals han robat, Luz ha conduït el contracop i ha obert a la cantonada. Allí Czerapowicz, amb el fusell a punt, ha clavat el triple per fer el +5 (26-16). Aquest domini s'ha traduït fins a arribar al descans, on el MoraBanc ha aconseguit un nou màxim avantatge (38-24).

A diferència del que ha passat entre el primer i el segon quart, quan l'equip de Lezkano ha iniciat el tercer quart ho ha fet extremadament concentrat amb un parcial de +10 fins a deixar el matx sentenciat amb un avantatge de +24 (48-24), gràcies a una jugada de tres punts d'Speight. El Cantàbria no trobava el camí cap a la cistella, i un espectacular revers de Maric ha seguit ampliant el parcial a 13-0 atès que en el moment d'anotar ha rebut falta personal (51-24). El MoraBanc fregava poder doblar en el marcador al seu rival. La sagnia no s'aturava i el 3 ha robat una altra pilota per anotar una cistella fàcil i deixar un espectacular 53-24. Els visitants han aturat el partit amb un temps mort, doncs en 6 minuts de període no havien aconseguit anotar. La ratxa del MoraBanc ha arribat fins als 18-0, quan Smith ha anotat la primera cistella pels de blanc (56-26).

Els locals estaven amb tota la confiança i Borg i Andric han iniciat un festival de triples anotant sengles llançaments des de més enllà de 6,75 fins a deixar el 67-29 a dos minuts per acabar el tercer quart. La defensa del MoraBanc ha estat una autèntica roca, i al llarg dels tres primers períodes ha deixat el seu rival en una mitjana de punts entorn dels 10, fet que donava una progressió de 40 a final del partit. Finalment, el parcial ha finalitzat 72-34, amb un Tobias Borg desenfrenat.

El tècnic del MoraBanc ha donat la titularitat en el darrer període a la segona unitat. Així doncs, el cinc l'han format Schreiner, Andric, Borg, Bartolomé i dos Anjos. La primera acció ha acabat amb una falta en atac del pivot brasilè. El quart era un autèntic tràmit per als dos equips, i en tres minuts de joc només s'havien anotat 5 punts, dos pels locals i tres pels visitants. Speight, que ha entrat passats uns minuts, ha continuat el seu recital particular; després d'un inici dubitatiu, el base d'Oklahoma ha destapat el pot de les essències per acabar ovacionat pel Poliesportiu. Al final, 88-47 en un partit que ha durat el mateix que el primer quart, deu minuts.

Parcials: 21-10, 17-14, 34-10, 16-13.