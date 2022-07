Ocupació hotelera del 100% a Escaldes per l'Andorra Fitness Challenge

Escaldes-EngordanyL'Andorra Fitness Challenge torna a la parròquia d'Escaldes-Engordany aquest cap de setmana amb prop de 800 participants distribuïts en 200 equips. Ho han manifestat en roda de premsa el conseller d'Esports i TIC, Josep Batalla, la consellera de Promoció i dinamització turística i econòmica, Meritxell Massoni, i l'organitzador de l'esdeveniment, Enric Closa, qui han destacat la bona acollida que va tenir el 2021 la primera edició de la prova de CrossFit amb la participació de gairebé 600 persones de 149 equips. "La competició és un espectacle visual que s'ha de gaudir, el CrossFit és una modalitat esportiva que està creixent i genera un ambient molt sa i fa família", ha exposat Batalla.

En referència a les xifres, Closa ha posat en relleu que la prova andorrana és la segona amb més participació de tot el circuit, que consta d'un total de quatre competicions, tres a Catalunya i la del Principat. "És cert que el nostre objectiu era arribar als 250 equips, però no ens podem queixar perquè any rere any anem increment el nivell d'afluència i adeptes", ha dit. En aquest sentit, ha recordat que hi ha tres categories, l'Open, la RX i la d'Elit, cadascuna amb un nivell d'exigència diferent, i els equips han d'integrar quatre persones, tres homes i una dona.

Quant al desenvolupament, l'esdeveniment se celebrarà a la zona de l'aparcament dels Veedors i al camp de futbol set, un fet que l'organitzador ha destacat per les facilitats que comporta la ubicació cèntrica de la prova per als participants, la qual simplifica l'organització i evita desplaçaments innecessaris. D'altra banda, respecte al volum de participació nacional, Closa ha comentat que a Andorra el CrossFit encara està en procés de creixement i "no hi ha molts adeptes", tot i que la competició comptarà amb un total de quatre equips amb membres exclusivament del país i amb la participació d'andorrans en grups espanyols. En total calculen que el nombre d'esportistes del Principat serà d'una trentena, amb la voluntat que en pròximes edicions la xifra es vagi incrementant. A banda, ha indicat que enguany s'ha potenciat la promoció a França, per la qual s'ha vist un creixement dels inscrits procedents del país veí del nord.

Per la seva banda, Massoni ha fet el punt sobre el retorn econòmic que deixarà l'Andorra Fitness Challenge a la parròquia, manifestant que calculen que durant el cap de setmana "unes 2.000 persones passejaran per Escaldes i revertiran al sector comercial, hoteler i de restauració" i ha posat com a exemple que ja no hi ha habitacions disponibles a la parròquia pel ca de setmana del 9 i 10 de juliol. "Els hotels tenen l'ocupació al 100%, estan molt satisfets", ha asserit. La consellera ha justificat la xifra tenint en compte els resultats obtinguts durant la primera edició i els beneficis que va aportar en relació amb la reactivació.

Sobre la inversió que destina la corporació per poder dur a terme la competició, el conseller ha dit que se situa entre els 8.000 i els 9.000 euros, un import que "ens retorna amb escreix a través de la vida a la parròquia i la reactivació econòmica". Finalment, ha posat de manifest que la voluntat del comú és consolidar l'esdeveniment a la parròquia. "Volem que continuï, esperem que això sigui una història per molts anys perquè apostem molt per la competició i el CrossFit", ha asseverat.