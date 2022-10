Piqué convida als seguidors de l'FC Andorra a viatjar gratis a Vila-Real pel pròxim partit

Andorra la VellaL'FC Andorra ha anunciat que posarà un autocar per a tots els aficionats que vulguin acompanyar l'equip contra el Villarreal B, a Vila-real. L'oferta que proposen és que el club pagui l'autocar i que els aficionats paguin el preu de l'entrada al partit, que és de 15 euros. "L'exigència de la categoria és altíssima i per això us necessitem al nostre costat. I no sols en els partits a l'Estadi Nacional", expliquen a un comunicat. L'autocar de l'equip de Gerard Piqué sortirà el mateix dissabte del partit i tornarà just quan acabi l'enfrontament. Les places són limitades. La venda d'entrades es tancarà el dijous a les 17 h.